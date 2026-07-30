Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Астрахани на два месяца запретят парковку на улице Володарского
Масштабное обновление тарифов на LRT в Астане: тысячи горожан рискуют потерять деньги из-за правил
Смертельный парник вместо заботы: этот способ укрывать яблони, начисто погубит ваш сад
Диастаз не пройдет сам: какие привычки мешают восстановлению и что нужно изменить уже сегодня
Этот симптом пугает почти каждого: что означает ощущение замершего сердца
Старшеклассники перейдут на практико-ориентированные программы с 2027 года
Сталь стала крепче без лишнего веса: Lada Vesta получила решения от кроссовера Azimut
Три из пяти поддельных банкнот в Мордовии оказались по 5000 рублей
Налоговые уведомления в Кировской области переведут в электронный вид

Суд обязал снести незаконную гостиницу в Адлере из-за угроз жизни людей

Россия » Юг » Краснодар

В Сочи суд обязал снести незаконно построенную гостиницу в Адлерском районе. Здание возвели на улице Богдана Хмельницкого без разрешения, используя участок, предназначенный для индивидуального жилья.

отель
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
отель

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда поддержала требования городской администрации. Экспертиза показала: объект нарушает противопожарные, земельные и градостроительные нормы. Главный риск — угроза жизни и здоровью людей.

Собственникам дали время на добровольный демонтаж. Если здание останется стоять после установленного срока, владельцам начислят неустойку — 50 тысяч рублей за каждые сутки просрочки.

"Администрация Сочи напоминает о необходимости строгого соблюдения градостроительного законодательства и продолжает системную работу по выявлению и пресечению фактов самовольного строительства на территории курорта. Исполнение решений о сносе самовольных построек находится на особом контроле", — пояснил директор правового департамента администрации Сочи Вячеслав Гузенко.

Подать информацию о незаконной застройке в Сочи можно по телефону управления муниципального земельного контроля: +7-928-20-59-0-59.

Ситуация с самостроем на Юге

Борьба с незаконным строительством затронула и соседние курортные города. В Анапе специалисты обнаружили более 450 объектов с признаками самостроя, по десяти из них власти уже начали судебные процессы о сносе.

Город Статус объектов
Сочи Решение суда о сносе опасной гостиницы в Адлере
Анапа Выявлено более 450 самостроев, по 10 запущены суды

Почему это важно

Незаконные гостиницы в курортных зонах создают дополнительную нагрузку на транспорт и инженерные сети, которые часто не рассчитаны на такой поток туристов. Кроме того, отсутствие надзора при строительстве делает такие здания опасными при пожарах или стихийных бедствиях.

Специалисты отмечают, что перепрофилирование участков под ИЖС в коммерческие отели без смены назначения земли — частое нарушение на Юге России.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Сейчас читают
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Еда и рецепты
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Новые внедорожники Toyota Fortuner из ОАЭ появились в России через параллельный импорт
Авто
Новые внедорожники Toyota Fortuner из ОАЭ появились в России через параллельный импорт
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Еда и рецепты
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Последние материалы
В Пензенской области создадут систему долговременного ухода за пожилыми людьми
В Екатеринбурге временно запретят движение электросамокатов в центре города
Домашняя долма круглый год: как правильно заготовить виноградные листья, чтобы они не превратились в кашу
Реальные цены в автосалонах Москвы оказались ниже рекомендованных
Сутулость и складки на спине могут исчезнуть, если делать это простое упражнение каждый день
Повара из 32 регионов России борются за миллион рублей в Вологодской области
Невидимый фильтр в вашей голове: простая фраза персонажа спровоцировала масштабный конфликт смыслов
В Махачкале организуют масштабный фестиваль с борьбой, волейболом и шахматами
В Якутии заготовили более 32 тысяч тонн молока за первое полугодие
Новый туристический маршрут по природе и культуре запущен в республике Мордовия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.