Суд обязал снести незаконную гостиницу в Адлере из-за угроз жизни людей

В Сочи суд обязал снести незаконно построенную гостиницу в Адлерском районе. Здание возвели на улице Богдана Хмельницкого без разрешения, используя участок, предназначенный для индивидуального жилья.

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Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда поддержала требования городской администрации. Экспертиза показала: объект нарушает противопожарные, земельные и градостроительные нормы. Главный риск — угроза жизни и здоровью людей.

Собственникам дали время на добровольный демонтаж. Если здание останется стоять после установленного срока, владельцам начислят неустойку — 50 тысяч рублей за каждые сутки просрочки.

"Администрация Сочи напоминает о необходимости строгого соблюдения градостроительного законодательства и продолжает системную работу по выявлению и пресечению фактов самовольного строительства на территории курорта. Исполнение решений о сносе самовольных построек находится на особом контроле", — пояснил директор правового департамента администрации Сочи Вячеслав Гузенко.

Подать информацию о незаконной застройке в Сочи можно по телефону управления муниципального земельного контроля: +7-928-20-59-0-59.

Ситуация с самостроем на Юге

Борьба с незаконным строительством затронула и соседние курортные города. В Анапе специалисты обнаружили более 450 объектов с признаками самостроя, по десяти из них власти уже начали судебные процессы о сносе.

Город Статус объектов Сочи Решение суда о сносе опасной гостиницы в Адлере Анапа Выявлено более 450 самостроев, по 10 запущены суды

Почему это важно

Незаконные гостиницы в курортных зонах создают дополнительную нагрузку на транспорт и инженерные сети, которые часто не рассчитаны на такой поток туристов. Кроме того, отсутствие надзора при строительстве делает такие здания опасными при пожарах или стихийных бедствиях.

Специалисты отмечают, что перепрофилирование участков под ИЖС в коммерческие отели без смены назначения земли — частое нарушение на Юге России.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова