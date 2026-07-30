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Новые виды хищников в России могут сочетать силу волка и смелость собаки

Россия » Поволжье » Пенза

Ученые Пензенского государственного университета изучили генетический состав шакалов, зафиксированных в регионе, и предупредили: в трети российских регионов возможно появление гибридов хищника с волками и собаками. Такие животные могут сочетать силу волка и отсутствие страха перед человеком, свойственное собаке. Результаты исследования передает "Известия" со ссылкой на ученого-зoolога Светлану Лукинину. Ученые ПГУ проанализировали биоматериал пяти животных, найденных в Пензенской области. Только у двух подтвердилась чистота вида. У трех других обнаружены признаки отдаленного гибридизации с собакой или волком. Для ускорения исследований разработана тест-система, позволяющая отличать шакалов от собак и волков по ДНК без полной секвенировки — это удешевляет и ускоряет анализ в десятки раз. ### Расселение идет с юга как единый процесс Генетические маркеры у изученных особей совпали. По мнению ученых, это подтверждает: европейская популяция шакалов расселяется из Предкавказья единым фронтом. Стабильные популяции в средней полосе пока не сформированы — зафиксированы лишь единичные заходы отдельных особей. Однако ареал уже охватывает 27 регионов, и отдельные особи зафиксированы севернее 51-й параллели — выше Саратова, вплоть до Полярного круга. По прогнозам ученых, риск появления устойчивых гибридных популяций ("супершакалов") актуален уже для трети регионов страны. Сами по себе шакалы — чужеродный вид для европейской части России. Они конкурируют с местными хищниками, переносят бешенство и паразиты, нападают на домашний скот. Гибридизация усугубляет риски: такие особи могут быть крупнее, агрессивнее и менее боязливы к человеку. ### Контекст Ранее ученые Пензенского государственного университета также сообщали о возможном нашествии испанских слизней в регион. Прогноз озвучивал председатель Пензенского отделения Русского энтомологического общества Олег Полуморднинов.

гибрид волка и собаки
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
гибрид волка и собаки
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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