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SOS-кнопка и доступная связь: новые инструменты безопасности для школьников

Россия » Центр » Тамбов

В Тамбовской области родители школьников могут бесплатно подключить к мобильным телефонам детей два сервиса безопасности: "SOS-кнопка" и "Всегда на связи". Инструменты запускает компания МТС.

ребенок с телефоном
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ребенок с телефоном

Первая функция работает через виджет на главном экране смартфона. Если ребенок попал в беду, столкнулся с агрессией сверстников или мошенниками, одно нажатие отправит родителям сигнал о помощи и точные координаты местоположения.

Вторая опция гарантирует доступность ребенка для звонков и SMS даже при нулевом или отрицательном балансе на счету. Это решает проблему внезапно закончившихся средств в ситуациях, когда связаться с ребенком нужно срочно.

Приоритеты родителей при выборе тарифа Доля опрошенных (%)
Связь при отрицательном балансе 56%
Фильтрация контента 26%

"Сегодня мы запускаем бесплатные сервисы, которые позволят ребёнку всегда оставаться на связи с родителями. Вместо множества отдельных инструментов создаём для родителей единый центр управления", — пояснил директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

Ответы на популярные вопросы

Сколько стоит подключение?

Обе функции предоставляются бесплатно.

Сложно ли настроить сервисы?

Нет, опции подключаются просто и не требуют длительной технической настройки. Виджет SOS устанавливается через приложение на экран смартфона.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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