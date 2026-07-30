SOS-кнопка и доступная связь: новые инструменты безопасности для школьников

В Тамбовской области родители школьников могут бесплатно подключить к мобильным телефонам детей два сервиса безопасности: "SOS-кнопка" и "Всегда на связи". Инструменты запускает компания МТС.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ребенок с телефоном

Первая функция работает через виджет на главном экране смартфона. Если ребенок попал в беду, столкнулся с агрессией сверстников или мошенниками, одно нажатие отправит родителям сигнал о помощи и точные координаты местоположения.

Вторая опция гарантирует доступность ребенка для звонков и SMS даже при нулевом или отрицательном балансе на счету. Это решает проблему внезапно закончившихся средств в ситуациях, когда связаться с ребенком нужно срочно.

Приоритеты родителей при выборе тарифа Доля опрошенных (%) Связь при отрицательном балансе 56% Фильтрация контента 26%

"Сегодня мы запускаем бесплатные сервисы, которые позволят ребёнку всегда оставаться на связи с родителями. Вместо множества отдельных инструментов создаём для родителей единый центр управления", — пояснил директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

Ответы на популярные вопросы

Сколько стоит подключение?

Обе функции предоставляются бесплатно.

Сложно ли настроить сервисы?

Нет, опции подключаются просто и не требуют длительной технической настройки. Виджет SOS устанавливается через приложение на экран смартфона.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова