SOS-кнопка и доступная связь: новые инструменты безопасности для школьников

В Тамбовской области родители школьников могут бесплатно подключить к мобильным телефонам детей два сервиса безопасности: "SOS-кнопка" и "Всегда на связи". Инструменты запускает компания МТС.
Первая функция работает через виджет на главном экране смартфона. Если ребенок попал в беду, столкнулся с агрессией сверстников или мошенниками, одно нажатие отправит родителям сигнал о помощи и точные координаты местоположения.
Вторая опция гарантирует доступность ребенка для звонков и SMS даже при нулевом или отрицательном балансе на счету. Это решает проблему внезапно закончившихся средств в ситуациях, когда связаться с ребенком нужно срочно.
|Приоритеты родителей при выборе тарифа
|Доля опрошенных (%)
|Связь при отрицательном балансе
|56%
|Фильтрация контента
|26%
"Сегодня мы запускаем бесплатные сервисы, которые позволят ребёнку всегда оставаться на связи с родителями. Вместо множества отдельных инструментов создаём для родителей единый центр управления", — пояснил директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.
Обе функции предоставляются бесплатно.
Нет, опции подключаются просто и не требуют длительной технической настройки. Виджет SOS устанавливается через приложение на экран смартфона.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.