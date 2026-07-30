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Ущерб лесному фонду Бурятии сократился на 9 миллионов рублей

Россия » Сибирь » Улан-Удэ

В Бурятии за первое полугодие 2026 года число незаконных рубок снизилось на 13,8%. Об этом сообщили на заседании профильной комиссии под председательством заместителя председателя правительства республики Ивана Альхеева.

Дерево
Фото: unsplash.com by Annie Spratt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Дерево

За шесть месяцев зафиксировали 212 случаев хищения леса против 246 за тот же период прошлого года. Суммарный ущерб лесному фонду составил 26,6 млн рублей — это на 9 млн меньше прошлогодних показателей.

Показатель Значение за 6 месяцев 2026 года
Всего незаконных рубок 212 случаев
Уголовные дела (ст. 260 УК РФ) 99 случаев
Административные правонарушения 113 случаев
Установлено причастных лиц 68 человек
Суммарный ущерб лесу 26,6 млн рублей

Техническое оснащение и патрулирование

Сотрудники лесничеств и "Лесхозов" за полгода совершили более 7,7 тыс. рейдов. Для контроля удаленных участков тайги используют технику, которую передают муниципальные власти и бизнес.

Джидинский район предоставил квадрокоптер для мониторинга труднодоступных зон. В Иволгинском и Тарбагатайском районах, а также в Северобайкальске лесничества получили фотоловушки. Две подобные камеры закупил предприниматель в Заиграевском районе.

"Хочу поблагодарить глав муниципальных образований, которые остаются неравнодушными к проблемам лесного хозяйства", — отметил заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Геннадий Буянтуев.

По словам Буянтуева, на сохранение леса влияют работа муниципальных групп по пресечению рубок и профилактические меры.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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