Модернизация площадок ТКО: в Кировской области внедрят единый стандарт содержания

Региональный оператор "Куприт" передаст муниципальным властям Кировской области более 2 тысяч мусорных контейнеров. Часть оборудования установят на новых точках сбора, остальное заменит изношенные баки.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Контейнеры для мусора у многоэтажного дома

Поводом для обновления инфраструктуры стало поручение губернатора Александра Соколова от 29 июля. Глава региона потребовал проверить состояние площадок в муниципалитетах, отметив плохую работу подрядчиков по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО).

Министр охраны окружающей среды Тимур Абашев предложил внедрить единый стандарт содержания площадок. Чтобы мусор не смешивался, планируют выделить отдельные зоны для растительных и строительных отходов.

Показатель Значение Всего контейнеров к передаче Более 2 000 шт. Контейнеры для новых площадок 202 шт. Замена старых баков 1 800 шт. Текущий закуп (на июль) 1 100 шт.

Модернизация пройдет по нацпроекту "Экологическое благополучие". К 2026 году в семи муниципалитетах, включая Киров, построят 165 новых площадок. Из уже закупленного оборудования 410 контейнеров отправили в районы.

"Предлагаю ввести единый стандарт содержания площадок и организовать отдельные зоны для строительных и растительных отходов, чтобы предотвратить их смешивание с ТКО", — предложил министр охраны окружающей среды Тимур Абашев.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова