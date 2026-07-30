Детский центр в Раките открылся в рамках федерального проекта Семейные ценности

В Ракитянском районе Белгородской области открылся первый в регионе в 2026 году детский культурно-просветительский центр. Объект запущен в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья". Центр "От трёх и больше!" разместился в bâtimentе Ракитянской детской библиотеки.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Комната ожидания в детской поликлинике

Это не просто косметический ремонт. Библиотека переформатировала пространство под современный центр притяжения для семей с детьми. Главная особенность — зона "Домик Элли", где классическая книжная среда соседствует с мультимедийным оборудованием. Дети могут читать бумажные издания, заниматься творчеством — например, делать закладки — и параллельно пользоваться VR-очками для образовательных программ.

Новый формат работы с читателем

Раньше библиотека выполняла преимущественно функцию выдачи книг. Теперь она становится точкой доступа к разным видам культурного досуга. Проект предусматривает работу с детьми от трёх лет — возраст, когда формируется привычка семейного чтения и совместного досуга. Родители получают место, где можно прийти с ребёнком не "на полчаса взять книгу", а на несколько часов: почитать, поиграть, посетить мастер-класс или лекцию.

Техническое оснащение включает интерактивные панели, VR-очки, аудиосистему и мобильное мебель, позволяющую быстро перестраивать пространство под разные мероприятия. Фонд библиотеки пополнен современными изданиями, включая книги с дополненной реальностью.

Масштабы и планы

Ракитянский центр — пилотный для Белгородской области в 2026 году. По итогам его работы принимается решение о репликации модели в других муниципалитетах региона. Федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" рассчитан до 2030 года и предусматривает создание единой сети культурных центров для семей по всей стране. Финансирование идёт из федерального бюджета с софинансированием регионов.

В Белгородской области на 2026 год запланировано открытие нескольких подобных объектов. Приоритет отдаётся малым городам и районным центрам, где дефицит современных культурных пространств ощущается острее.

"Создание таких центров — это не про ремонт библиотек, а про смену парадигмы: культурное учреждение становится общественным домом для семьи. В малых городах и районах часто нет альтернатив — ни кинотеатров, ни торговых центров с детскими зонами, ни современных парков. Библиотека, переформатированная под центр семейного досуга, закрывает этот пробел. Федеральный проект даёт ресурс и методологию, но ключевое — готовность местной команды работать в новом формате: вести клубную работу, организовывать мероприятия для разных возрастов, привлекать волонтёров и партнёров. Успех Ракитянского примера будет зависеть не от VR-очков, а от того, станет ли центр местой, куда семьи хотят возвращаться каждую неделю", — специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ракитянская детская библиотека после реорганизации продолжает выполнять базовую функцию — выдачу книг. Но теперь это одна из линий работы наравне с лекториями, мастерскими, киноклубами и игровыми программами. График работы расширен: центр открыт в выходные и вечерние часы, когда родители могут прийти с детьми после работы и школы.

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специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов

Ольга Морозова специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов