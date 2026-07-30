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Газпром взыскал более 83 миллионов рублей с частных лиц за долги по газу

Россия » Центр » Ярославль

"Газпром межрегионгаз Ярославль" начал массово взыскивать долги за газ через суд. За первые шесть месяцев года компания подала почти две тысячи исков к частным лицам и 59 заявлений к организациям.

долги за ЖКХ
Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info
долги за ЖКХ

Сумма претензий к юридическим лицам составила 2,3 миллиарда рублей, тогда как долги физических лиц оцениваются в 32,9 миллиона рублей. Часть средств уже удалось вернуть: с компаний взыскали 4 миллиарда рублей, с граждан — 83,9 миллиона.

Категория должника Количество исков Сумма исковых требований Фактически взыскано
Юридические лица 59 2,3 млрд руб. 4 млрд руб.
Физические лица 1955 32,9 млн руб. 83,9 млн руб.

Для обычного потребителя судебный иск означает дополнительные расходы. Помимо основного долга и пеней, человеку придется оплатить все судебные издержки.

"Несмотря на длительные процессуальные сроки, взыскание долгов за газ через суд является эффективным методом сокращения задолженности. Чтобы избежать негативных последствий, связанных с судебными разбирательствами и принудительным взысканием задолженности, рекомендуем нашим покупателям газа соблюдать финансовую дисциплину", — отметил заместитель генерального директора по правовой работе и имуществу "Газпром межрегионгаз Ярославль" Андрей Ильин.

Сейчас часть исковых заявлений остается на рассмотрении в судах. В случае проигрыша дела должникам грозит принудительное взыскание средств через службу судебных приставов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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