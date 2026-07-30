Газпром взыскал более 83 миллионов рублей с частных лиц за долги по газу

"Газпром межрегионгаз Ярославль" начал массово взыскивать долги за газ через суд. За первые шесть месяцев года компания подала почти две тысячи исков к частным лицам и 59 заявлений к организациям.
Сумма претензий к юридическим лицам составила 2,3 миллиарда рублей, тогда как долги физических лиц оцениваются в 32,9 миллиона рублей. Часть средств уже удалось вернуть: с компаний взыскали 4 миллиарда рублей, с граждан — 83,9 миллиона.
|Категория должника
|Количество исков
|Сумма исковых требований
|Фактически взыскано
|Юридические лица
|59
|2,3 млрд руб.
|4 млрд руб.
|Физические лица
|1955
|32,9 млн руб.
|83,9 млн руб.
Для обычного потребителя судебный иск означает дополнительные расходы. Помимо основного долга и пеней, человеку придется оплатить все судебные издержки.
"Несмотря на длительные процессуальные сроки, взыскание долгов за газ через суд является эффективным методом сокращения задолженности. Чтобы избежать негативных последствий, связанных с судебными разбирательствами и принудительным взысканием задолженности, рекомендуем нашим покупателям газа соблюдать финансовую дисциплину", — отметил заместитель генерального директора по правовой работе и имуществу "Газпром межрегионгаз Ярославль" Андрей Ильин.
Сейчас часть исковых заявлений остается на рассмотрении в судах. В случае проигрыша дела должникам грозит принудительное взыскание средств через службу судебных приставов.
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