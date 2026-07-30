В Пензенской области создадут систему долговременного ухода за пожилыми людьми

Правительство Пензенской области утвердило модель системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, которым необходима постоянная помощь. Постановление вступает в силу в 2026 году и становится частью федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры

Главная задача — дать людям, частично или полностью потерявшим способность к самообслуживанию, возможность дольше сохранять привычное качество жизни. В систему войдут социальные, медицинские и реабилитационные услуги, формируемые под конкретного человека.

Под долговременным уходом в документе понимается комплексная поддержка граждан с ограниченной подвижностью, снижением когнитивных функций, проблемами слуха или зрения, а также тех, кто столкнулся с одиночеством и разрывом социальных связей. Приоритетное право на включение в систему имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды из числа участников СВО.

Как будет работать поиск и оценка потребностей

Модель предусматривает межведомственное взаимодействие: органы соцзащиты, медицинские организации, реабилитационные учреждения и поставщики социальных услуг будут обмениваться информацией. Сигналы о людях, нуждающихся в помощи, могут поступать из поликлиник, органов медико-социальной экспертизы, администраций муниципалитетов, от самих граждан или их родственников.

Дополнительным инструментом станут подомовые обходы и анкетирование — это позволит выявить одиночек и семей, где проблема ухода скрыта от официальных статистик.

После выявления потребности специалисты ГКУ "Ресурсный центр" определят уровень нуждаемости, подберут услуги и составят индивидуальную программу помощи. В её основе — "социальный пакет долговременного ухода", гарантированный набор услуг, который может предоставляться на дому. Объём пакета зависит от состояния здоровья и жизненной ситуации конкретного человека.

Что это означает для региона

В Пензенской области, как и во многих регионах Поволжья, доля пожилого населения растаёт. Внедрение единой модели — попытка перейти от разрозненных мер к системной работе. Ключевой момент: решение о включении в систему принимает не чиновник за столом, а ресурсный центр после профессиональной оценки. Прекратить участие можно только по заявлению самого гражданина или при утрате права на помощь.

"Переход к модели долговременного ухода — это не просто административная процедура. Это смена парадигмы: уход за беспомощным человеком перестает быть исключительно семейной заботой и становится общественной ответственностью с понятными процедурами, финансированием и контролем качества. Для регионов с высокой долей старшего поколения это вопрос устойчивости социальной инфраструктуры", — отметила эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова

Постановление фиксирует правовую основу. Дальше — за организацией межведомственного обмена данными, подготовкой кадров для патронажных служб и контролем за тем, чтобы "пакет ухода" не остался на бумаге.

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова