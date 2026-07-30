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В Екатеринбурге временно запретят движение электросамокатов в центре города

Россия » Урал » Екатеринбург

Власти Екатеринбурга вводят временный запрет на движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) в двух зонах центра города на время главных городских гуляний 1 и 2 августа. Ограничения коснутся самокатов, моноколёс, гироскутеров и электровелосипедов — операторы кикшеринга заблокируют их работу в заданных периметрах автоматически.

электросамокат
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
электросамокат

Первый и самый большой участок закроют надолго: с 00:10 в субботу, 1 августа, до 05:00 воскресенья, 2 августа. Границы проходят по улицам Челюскинцев — Московская — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулок Красный. Это ядро центра, где традиционно собираются основные пешеходные потоки.

Второй участок ограничат только на вечер 1 августа — с 16:00 до 23:00. Он расположен в районе улиц Чкалова — Академика Парина — Вильгельма де Геннина — проспекта Академика Сахарова. Там также ожидается высокая загруженность пешеходами.

Подобную схему уже тестировали 9 мая на Дне Победы. Тогда автоматическая геозона сработала без сбоев, а за время праздничных мероприятий не зафиксировано ни одного происшествия с участием электротранспорта. Операторы кикшеринга подтвердили готовность повторить алгоритм: в указанные часы самокаты в красных зонах на картах просто не включатся.

Постоянная зона запрета

Напоминает городской портал Екатеринбург. рф: в центре уральской столицы уже действует круглосуточный запрет на СИМ. Он охватывает квартал пешеходных улиц и ключевые магистрали — от проспекта Ленина до улицы Восточной и от улицы Братьев Быковых до Первомайской. На въездах в этот периметр установлены дорожные знаки, запрещающие движение на средствах индивидуальной мобильности. Временные меры 1-2 августа лишь расширяют эту зону на дни пиковой нагрузки.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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