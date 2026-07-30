Повара из 32 регионов России борются за миллион рублей в Вологодской области

Вологодская область принимает финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Повар". За звание лучшего в стране и приз в 1 млн рублей борются представители 32 регионов России — от Архангельска до Забайкалья.

Фото: commons.wikimedia.org by Journalistgm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шеф-повар в ресторане в процессе приготовления блюда

Программа соревнований рассчитана на два дня. Участникам предстоит сдать теоретический зачет и приготовить серию блюд. Финальным испытанием станет "черный ящик" — задание с неизвестными ингредиентами, которые повара увидят только на площадке.

"Вологодская область второй год подряд принимает финал. Поддержка и развитие мастерства в востребованных профессиях — приоритетная задача, которую ставит губернатор Георгий Филимонов", — сообщил заместитель губернатора Николай Куприянов.

В этом году количество претендентов выросло более чем в два раза. Оценивать работу поваров будет комиссия из судей высшей категории Национальной ассоциации кулинаров.

Победителя объявят 1 августа в музее "Семёнково" во время фестиваля "Вологда.Фолк". Параллельно с основным конкурсом в районах области проведут профориентационные встречи, чтобы привлечь молодежь в профессию.

Параметр Детали конкурса География участников 32 региона РФ Главный приз 1 000 000 рублей Место финала Вологодская область (музей "Семёнково")

Конкурс проходит в рамках регионального проекта "Человек труда", который входит в национальный проект "Кадры".

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов