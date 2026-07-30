Повара из 32 регионов России борются за миллион рублей в Вологодской области

Вологодская область принимает финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Повар". За звание лучшего в стране и приз в 1 млн рублей борются представители 32 регионов России — от Архангельска до Забайкалья.
Программа соревнований рассчитана на два дня. Участникам предстоит сдать теоретический зачет и приготовить серию блюд. Финальным испытанием станет "черный ящик" — задание с неизвестными ингредиентами, которые повара увидят только на площадке.
"Вологодская область второй год подряд принимает финал. Поддержка и развитие мастерства в востребованных профессиях — приоритетная задача, которую ставит губернатор Георгий Филимонов", — сообщил заместитель губернатора Николай Куприянов.
В этом году количество претендентов выросло более чем в два раза. Оценивать работу поваров будет комиссия из судей высшей категории Национальной ассоциации кулинаров.
Победителя объявят 1 августа в музее "Семёнково" во время фестиваля "Вологда.Фолк". Параллельно с основным конкурсом в районах области проведут профориентационные встречи, чтобы привлечь молодежь в профессию.
|Параметр
|Детали конкурса
|География участников
|32 региона РФ
|Главный приз
|1 000 000 рублей
|Место финала
|Вологодская область (музей "Семёнково")
Конкурс проходит в рамках регионального проекта "Человек труда", который входит в национальный проект "Кадры".
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