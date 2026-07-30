Коммунальные службы Ростова-на-Дону расчистили еще 14 участков после урагана
В Ростове-на-Дону продолжают расчищать город после урагана 25 июля. Коммунальные службы убрали поваленные деревья еще на 14 участках.
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Поваленные деревья в парке
Спецтехника и рабочие работали по следующим адресам:
- ул. 14 линия, 72;
- ул. Города Волос, 45/104;
- пер. Армавирский, 7;
- пр. Шолохова, 276 и 282б;
- ул. 40 лет Победы, 53в и 55д;
- перекресток Коллективной и Цимлянской;
- 28-линия, 2/27;
- ул. Экономическая, 3;
- ул. Страны Советов, 36;
- ул. Сержантова, 5;
- ул. Селиванова, 15;
- перекресток Металлургической и Ильича;
- 1-й Конной Армии, 10.
Спасатели работают круглосуточно уже пятые сутки. Параллельно с расчисткой дорог и дворов десять электриков восстанавливают уличное освещение в пострадавших районах.
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Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.