Коммунальные службы Ростова-на-Дону расчистили еще 14 участков после урагана

В Ростове-на-Дону продолжают расчищать город после урагана 25 июля. Коммунальные службы убрали поваленные деревья еще на 14 участках.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Поваленные деревья в парке

Спецтехника и рабочие работали по следующим адресам:

ул. 14 линия, 72;

ул. Города Волос, 45/104;

пер. Армавирский, 7;

пр. Шолохова, 276 и 282б;

ул. 40 лет Победы, 53в и 55д;

перекресток Коллективной и Цимлянской;

28-линия, 2/27;

ул. Экономическая, 3;

ул. Страны Советов, 36;

ул. Сержантова, 5;

ул. Селиванова, 15;

перекресток Металлургической и Ильича;

1-й Конной Армии, 10.

Спасатели работают круглосуточно уже пятые сутки. Параллельно с расчисткой дорог и дворов десять электриков восстанавливают уличное освещение в пострадавших районах.