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Коммунальные службы Ростова-на-Дону расчистили еще 14 участков после урагана

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону продолжают расчищать город после урагана 25 июля. Коммунальные службы убрали поваленные деревья еще на 14 участках.

Поваленные деревья в парке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Поваленные деревья в парке

Спецтехника и рабочие работали по следующим адресам:

  • ул. 14 линия, 72;
  • ул. Города Волос, 45/104;
  • пер. Армавирский, 7;
  • пр. Шолохова, 276 и 282б;
  • ул. 40 лет Победы, 53в и 55д;
  • перекресток Коллективной и Цимлянской;
  • 28-линия, 2/27;
  • ул. Экономическая, 3;
  • ул. Страны Советов, 36;
  • ул. Сержантова, 5;
  • ул. Селиванова, 15;
  • перекресток Металлургической и Ильича;
  • 1-й Конной Армии, 10.

Спасатели работают круглосуточно уже пятые сутки. Параллельно с расчисткой дорог и дворов десять электриков восстанавливают уличное освещение в пострадавших районах.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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