В Нижегородской области уничтожают мясо из-за вспышки африканской чумы свиней

В Большеболдинском округе Нижегородской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС). Ограничения затронули охотничьи угодья общественной организации и несколько точек хранения мяса.

Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Свинья и поросята едят траву из деревянной бочки на ферме

Согласно указу губернатора, инфицированными признаны территории 93, 95, 99 и 138 кварталов угодий. Также в список попали холодильные камеры в Большом Болдине, расположенные в домах на улицах Пролетарской и Докукина.

"Имеющиеся на территории инфицированных объектов продукты убоя свиней (кабанов) и продукты их переработки, в отношении которых установлен диагноз на АЧС, подлежат уничтожению", — указано в документе.

Теперь Комитет ветеринарии должен подготовить и утвердить план по ликвидации очагов заболевания. Контроль за соблюдением режима карантина позволит избежать распространения вируса на соседние хозяйства и дикие популяции животных.

Объект Локация / Номер Охотничьи угодья 93, 95, 99 и 138 кварталы Холодильные камеры Большой Болдин (ул. Пролетарская, ул. Докукина)