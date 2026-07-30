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В Нижегородской области уничтожают мясо из-за вспышки африканской чумы свиней

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

В Большеболдинском округе Нижегородской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС). Ограничения затронули охотничьи угодья общественной организации и несколько точек хранения мяса.

Свинья и поросята едят траву из деревянной бочки на ферме
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Свинья и поросята едят траву из деревянной бочки на ферме

Согласно указу губернатора, инфицированными признаны территории 93, 95, 99 и 138 кварталов угодий. Также в список попали холодильные камеры в Большом Болдине, расположенные в домах на улицах Пролетарской и Докукина.

"Имеющиеся на территории инфицированных объектов продукты убоя свиней (кабанов) и продукты их переработки, в отношении которых установлен диагноз на АЧС, подлежат уничтожению", — указано в документе.

Теперь Комитет ветеринарии должен подготовить и утвердить план по ликвидации очагов заболевания. Контроль за соблюдением режима карантина позволит избежать распространения вируса на соседние хозяйства и дикие популяции животных.

Объект Локация / Номер
Охотничьи угодья 93, 95, 99 и 138 кварталы
Холодильные камеры Большой Болдин (ул. Пролетарская, ул. Докукина)
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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