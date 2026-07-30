В Нижегородской области уничтожают мясо из-за вспышки африканской чумы свиней

В Большеболдинском округе Нижегородской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС). Ограничения затронули охотничьи угодья общественной организации и несколько точек хранения мяса.
Согласно указу губернатора, инфицированными признаны территории 93, 95, 99 и 138 кварталов угодий. Также в список попали холодильные камеры в Большом Болдине, расположенные в домах на улицах Пролетарской и Докукина.
"Имеющиеся на территории инфицированных объектов продукты убоя свиней (кабанов) и продукты их переработки, в отношении которых установлен диагноз на АЧС, подлежат уничтожению", — указано в документе.
Теперь Комитет ветеринарии должен подготовить и утвердить план по ликвидации очагов заболевания. Контроль за соблюдением режима карантина позволит избежать распространения вируса на соседние хозяйства и дикие популяции животных.
|Объект
|Локация / Номер
|Охотничьи угодья
|93, 95, 99 и 138 кварталы
|Холодильные камеры
|Большой Болдин (ул. Пролетарская, ул. Докукина)
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