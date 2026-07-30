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Сельский туризм в Вологодской области помогает создавать рабочие места в деревнях

Россия » Северо-Запад » Вологда

В Никольском округе Вологодской области сельское хозяйство дополняет туристический бизнес. В регионе открываются проекты, которые позволяют местным предпринимателям зарабатывать на приеме гостей и создавать новые рабочие места в деревнях.

Лошадь
Фото: unsplash.com by Kirsten LaChance is licensed under Free to use under the Unsplash License
Лошадь

Одним из таких примеров стало крестьянско-фермерское хозяйство "Русское ранчо" в деревне Кожаево. Предприятие уже внесли в российский Атлас проектов сельского туризма. Здесь совмещают производство сельхозпродукции с отдыхом: гости могут общаться с животными, кататься на сапах и катамаранах или остановиться в лесной зоне.

""Русское ранчо" — пример того, как аграрии развивают дополнительный бизнес. Для таких предпринимателей в области работают меры поддержки. Фермеры могут получить грант "Агротуризм" от 3 до 10 млн рублей на строительство инфраструктуры, инженерные работы и закупку оборудования", — сообщил депутат Законодательного Собрания Вологодской области Михаил Громов.

Другой проект реализовал местный житель Виталий Берсенёв в деревне Дор. Он создал туристический центр "Остров сокровищ". В центре обустроили прогулочные зоны, тематические площадки для отдыха и гостевые дома для семей с детьми.

Для тех, кто развивает подобные объекты, в этом году расширили региональную поддержку. Предприниматели могут получить субсидии на благоустройство территорий, покупку мебели или специализированной техники. Государство компенсирует до 50% затрат, но сумма выплаты не превышает 5 млн рублей.

Инструмент поддержки Сумма / Условие На что можно потратить
Грант "Агротуризм" от 3 до 10 млн рублей Инфраструктура, инженерные сети, мебель и оборудование
Субсидии на развитие до 50% затрат (макс. 5 млн руб.) Благоустройство, оборудование и спецтехника

"Туризм становится новой точкой роста для муниципалитетов. Важно, чтобы поток гостей не ограничивался только крупными городами. Проекты в Никольском округе позволяют создавать интересные маршруты, знакомить людей с местной культурой и кухней. Это приносит доходы в местные бюджеты", — пояснил председатель Ассоциации муниципальных образований региона Сергей Селянин.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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