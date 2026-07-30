Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вдоль Клязьмы во Владимире планируют создать полноценную зону отдыха
Кусты включают режим изобилия: одна ложка на ведро вернёт томатам сладость и плотность
Не спешите покупать средство от засоров: этот проверенный способ помогает убрать жировой налет за 15 минут
Один противень, два легендарных грузинских блюда: баклажаны и свекла исчезают со стола первыми
Промышленный сектор Курской области показал рост свыше 10% в первом полугодии
400 тысяч рублей долой: три популярных кроссовера заметно подешевели в России
Билеты и отели уже разлетаются: Филиппины вырвались в лидеры зимнего сезона
Коммунальные службы Ростова-на-Дону расчистили еще 14 участков после урагана
Краснодарский край просчитался: куда на самом деле уехали туристы вместо Крыма этим летом

В Бийске меняют дорожное покрытие на нескольких городских улицах

Россия » Сибирь » Барнаул

В Бийске обновляют дорожное покрытие на нескольких городских улицах. Работы идут по программе "Инфраструктура для жизни", передает пресс-служба городской администрации.

Дорожный знак "Ремонтные работы"
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дорожный знак "Ремонтные работы"
Улица / Переулок Текущий статус и объем работ
пер. Кожевенный Снимают старый слой асфальта на участке от ул. Мухачева до ул. Ленина. Затем установят бордюры и уложат покрытие на дорогу и тротуар. Далее работы перенесут на отрезки до ул. Красноармейской и ул. Советской.
ул. Красноармейская Закончили фрезерование между пер. Кожевенным и Коммунарским. Демонтировали тротуар от ул. Ленина до пер. Коммунарского, сейчас готовят основание и ставят бордюры.
ул. Советская На участке от проспекта Сергея Кирова до пер. Коммунарского сняли асфальт, частично сменили бордюрный камень и выровняли колодцы по высоте.
ул. Разина Ремонтируют отрезок от пер. Липового до пер. Мартьянова. Заменят бордюры, подготовят основание, уложат асфальт, обновят тротуар и разметку, установят знаки.

Порядок работ на каждом объекте стандартный: сначала фрезерованием удаляют изношенный слой, затем восстанавливают бордюры и основание дороги, после чего укладывают новый асфальтобетон.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Новые внедорожники Toyota Fortuner из ОАЭ появились в России через параллельный импорт
Авто
Новые внедорожники Toyota Fortuner из ОАЭ появились в России через параллельный импорт
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Авто
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Новости Армении
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Последние материалы
В Бийске меняют дорожное покрытие на нескольких городских улицах
Лампа больше не нужна? Вся правда о пудровом маникюре, который стремительно набирает популярность
Паводок в Забайкалье отрезал три сельских поселения от внешнего мира
В Мурманской области изъяли партию опасных рыбных консервов
Зарплаты в Омской области выросли до 77 тысяч рублей за пять месяцев
Госбюджет выделил 600 миллионов рублей на развитие виноградарства в Севастополе
Животноводческий сектор Оренбуржья показал рост продуктивности по молоку и яйцам
Один дешевый предмет с кухни оказался главным оружием против муравьев на даче и в саду
В Барнауле модернизируют стадион для проведения футбольных матчей всероссийского уровня
ФАС раскрыла сговор на 15 миллиардов рублей при строительстве мусорных полигонов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.