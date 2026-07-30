В Бийске меняют дорожное покрытие на нескольких городских улицах

В Бийске обновляют дорожное покрытие на нескольких городских улицах. Работы идут по программе "Инфраструктура для жизни", передает пресс-служба городской администрации.
|Улица / Переулок
|Текущий статус и объем работ
|пер. Кожевенный
|Снимают старый слой асфальта на участке от ул. Мухачева до ул. Ленина. Затем установят бордюры и уложат покрытие на дорогу и тротуар. Далее работы перенесут на отрезки до ул. Красноармейской и ул. Советской.
|ул. Красноармейская
|Закончили фрезерование между пер. Кожевенным и Коммунарским. Демонтировали тротуар от ул. Ленина до пер. Коммунарского, сейчас готовят основание и ставят бордюры.
|ул. Советская
|На участке от проспекта Сергея Кирова до пер. Коммунарского сняли асфальт, частично сменили бордюрный камень и выровняли колодцы по высоте.
|ул. Разина
|Ремонтируют отрезок от пер. Липового до пер. Мартьянова. Заменят бордюры, подготовят основание, уложат асфальт, обновят тротуар и разметку, установят знаки.
Порядок работ на каждом объекте стандартный: сначала фрезерованием удаляют изношенный слой, затем восстанавливают бордюры и основание дороги, после чего укладывают новый асфальтобетон.
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