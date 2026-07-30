В Бийске меняют дорожное покрытие на нескольких городских улицах

пер. Кожевенный Снимают старый слой асфальта на участке от ул. Мухачева до ул. Ленина. Затем установят бордюры и уложат покрытие на дорогу и тротуар. Далее работы перенесут на отрезки до ул. Красноармейской и ул. Советской.

ул. Красноармейская Закончили фрезерование между пер. Кожевенным и Коммунарским. Демонтировали тротуар от ул. Ленина до пер. Коммунарского, сейчас готовят основание и ставят бордюры.

ул. Советская На участке от проспекта Сергея Кирова до пер. Коммунарского сняли асфальт, частично сменили бордюрный камень и выровняли колодцы по высоте.