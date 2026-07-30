Паводок в Забайкалье отрезал три сельских поселения от внешнего мира

Три сельских поселения Зейского округа Забайкальского края остались без транспортной связи с районным центром и внешним миром. Причиной — весеннее половодье, усилившееся после снегопадов: воды смоили и размыли грунтовые дороги, по которым жители добирались до больниц, школ и магазинов.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Затопленная деревня

По данным администрации округа, в селе Нижне-Амурская единственная дорога временно закрыта для движения. В Северном — не проезжает путь к школе и детскому саду. Третье поселение в официальных сообщениях не названо, но местные жители в соцсетях подтверждают: связь прервана полностью.

Что происходит на месте

Видео и фото от жителей показывают типичную для региона картину: дорога превращена в ров, асфальт или гравий ушли под воду вместе с пустым грунтом. Техники пока нет — в администрации говорят, что работы начнут после спада воды. Оценку ущерба и приоритеты восстановления обещают определить в ближайшие дни. Также планируется совещание с представителями поселений.

Для Зейского округа это не экстраординарная ситуация, а повторяющийся сценарий. Район тянется вдоль реки Зейи и её притоков — голой тайге, болотистых низовинок и перешейков. Зимой сюда ездят по зимникам, летом — по рекам, а в межсезонье многие пункты становятся недоступны вообще. Грунтовые дороги здесь — не инфраструктура, а временное удобство.

Почему это важно

Отсутствие дороги в далеких селах — это не неудобство, а угроза безопасности. В Северном дети не могут дойти до школы и сада, а родители — до работы. В Нижне-Амурской перекрыт доступ к фельдшерско-акушерскому пункту и аптеке. Ближайшая больница — в Зее, а до неё десятки километров бездорожья. "Скорая" не проедет, вертолет не всегда может сесть из-за погоды, а зимники к маю уже не работают.

Ситуация показывает системную уязвимость: транспортная сеть района не рассчитана на паводковые пики, которые здесь случаются почти ежегодно. Капитальных мостов нет, трубопроводы под дорогами забиваются, насыпи размываются за дни. Ждут спада воды — а люди остаются в изоляции неделями.

"В условиях Забайкалья и Северного Приморья весеннее подтопление дорог — не форс-мажор, а регулярный процесс. Грунтовые насыпи на вечных мерзлотах и в зонах высокого подземного уровня воды теряют несущую способность при первых же длительных дождях или быстром снеготаянии. Проблема не в том, что воды много, а в том, что дорожная сеть проектировалась и строилась без учёта гидрологических циклов. Восстановление "по старому" просто переносит аварию на следующий год. Нужен переход на упрочненные трубопроводы, приподнятые насыпи и, где возможно — мостовые переходы. Но это требует других бюджетов и других сроков, чем текущее экстренное финансирование", — пояснила эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова