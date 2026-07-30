В Мурманской области изъяли партию опасных рыбных консервов

В Мурманской области за первое полугодие 2026 года из продажи изъяли партию опасных рыбных консервов и других продуктов. Россельхознадзор аннулировал 29 деклараций о соответствии: в большинстве случаев речь шла о консервированной продукции — таких документов отозвали 21.

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Один из крупных эпизодов зафиксировали в мае. Специалисты прекратили действие декларации на консервы из печени разных видов рыб, которые выпускал местный предприниматель.

Проверка показала, что производитель игнорировал базовые нормы безопасности. В частности, нарушались правила хранения и перевозки рыбы, а документы, подтверждающие происхождение сырья, отсутствовали.

"Производитель не прошел обязательную сертификацию и не обеспечил соответствие продукции установленным стандартам безопасности", — сообщили в следственных органах.

Продажу продукции полностью остановили, по факту нарушений возбудили уголовное дело.

Показатель Значение (январь-июнь 2026) Всего аннулированных деклараций 29 Декларации на консервы 21

Ответы на популярные вопросы

Почему аннулируют декларации о соответствии?

Это происходит, если проверка выявляет, что продукт не соответствует стандартам безопасности, нарушены условия его производства или отсутствуют документы на сырье. Такая мера позволяет быстро убрать опасный товар с полок магазинов.

Чем грозит производителю отсутствие сертификации?

Помимо запрета на продажу продукции и финансовых потерь, за выпуск товаров, не соответствующих стандартам безопасности, предусмотрена уголовная ответственность.