В Мурманской области изъяли партию опасных рыбных консервов

В Мурманской области за первое полугодие 2026 года из продажи изъяли партию опасных рыбных консервов и других продуктов. Россельхознадзор аннулировал 29 деклараций о соответствии: в большинстве случаев речь шла о консервированной продукции — таких документов отозвали 21.
Один из крупных эпизодов зафиксировали в мае. Специалисты прекратили действие декларации на консервы из печени разных видов рыб, которые выпускал местный предприниматель.
Проверка показала, что производитель игнорировал базовые нормы безопасности. В частности, нарушались правила хранения и перевозки рыбы, а документы, подтверждающие происхождение сырья, отсутствовали.
"Производитель не прошел обязательную сертификацию и не обеспечил соответствие продукции установленным стандартам безопасности", — сообщили в следственных органах.
Продажу продукции полностью остановили, по факту нарушений возбудили уголовное дело.
|Показатель
|Значение (январь-июнь 2026)
|Всего аннулированных деклараций
|29
|Декларации на консервы
|21
Это происходит, если проверка выявляет, что продукт не соответствует стандартам безопасности, нарушены условия его производства или отсутствуют документы на сырье. Такая мера позволяет быстро убрать опасный товар с полок магазинов.
Помимо запрета на продажу продукции и финансовых потерь, за выпуск товаров, не соответствующих стандартам безопасности, предусмотрена уголовная ответственность.
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