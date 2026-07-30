Зарплаты в Омской области выросли до 77 тысяч рублей за пять месяцев

По данным Омскстата, среднемесячная номинальная заработная плата в Омской области за январь-май 2026 года составила 77 355 рублей. Это на 11,4% выше показателя за аналогичный период 2025 года. С учётом инфляции реальный рост доходов равен 6,7%.
В мае 2026 года средняя зарплата в регионе достигла 83 491 рубля. По сравнению с маем прошлого года прирост составил 10,3%, а по сравнению с апрелем текущего года — 7,8%.
Самые высокие доходы зафиксированы в нефтепереработке и производстве кокса — почти 183 тысячи рублей. Замыкают тройку лидеров ремонт и монтаж оборудования (133,6 тыс.) и машиностроение (125,1 тыс.). Автопром даёт в среднем 121,7 тыс. рублей.
Выше 115 тысяч рублей — в финансах и страховании (115+ тыс.), IT и связи (117 тыс.), химической промышленности (110 тыс.). Производство компьютеров и оптики, а также транспорт дают по 105 тыс. рублей.
Средний уровень — у строителей (93,1 тыс.), металлургов (92,7 тыс.), специалистов науки и техники (91,4 тыс.). Образование (63,6 тыс.), здравоохранение и соцслужбы (69,7 тыс.), гостиницы и рестораны (58,6 тыс.), операции с недвижимостью (52,5 тыс.) — заметно ниже среднего по региону.
Минимальные зарплаты остаются в обработке древесины (25 тыс.), производстве одежды (40,2 тыс.), кожгалантерее (35,4 тыс.) и мебели (47,9 тыс.).
|Сфера деятельности
|Средняя зарплата, тыс. руб.
|Производство кокса и нефтепродуктов
|183
|Ремонт и монтаж оборудования
|133,6
|Выпуск машин и оборудования
|125,1
|Автопром
|121,7
|Информация и связь
|117
|Финансы и страхование
|115+
|Химическая промышленность
|110
|Производство компьютеров и оптики / Транспорт
|105
|Строительство
|93,1
|Металлургия
|92,7
|Наука и техника
|91,4
|Здравоохранение и соцслужбы
|69,7
|Образование
|63,6
|Гостиницы и рестораны
|58,6
|Операции с недвижимостью
|52,5
|Производство мебели
|47,9
|Производство одежды
|40,2
|Кожгалантерея
|35,4
|Обработка древесины
|25
Рекордный годовой прирост зафиксирован в текстиле (+87%), производстве одежды (+61%), мебели (+55%) и электрооборудовании (+41%). При этом в деревообработке зарплаты упали на 22%, в производстве напитков — на 2%.
Такой разброс отражает структурные сдвиги: рост в лёгкой промышленности и мебельном производстве идёт с очень низкой базы, тогда как падение в деревообработке может говорить о сокращении объёмов или смене структуры занятости в отрасли.
"Номинальный рост зарплат на 11,4% при инфляции, дающей реальный прирост 6,7%, — это качественный показатель для промышленного региона. Омская область традиционно опирается на нефтепереработку, машиностроение и химию, где зарплаты в 2-3 раза выше среднего. Но разрыв между лидерами и аутсайдерами сохраняется: обработка древесины при 25 тысячах рублей не обеспечивает даже прожиточный минимум для семьи. Рост в текстиле и одежде на 60-87% выглядит впечатляюще, но это низкая база — отрасли всё равно остаются в зоне риска. Главный вызов — как перевести номинальный прирост в устойчивый спрос и инвестиции в кадры, а не разовый выплатный пик", — пояснил региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
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