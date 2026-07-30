Зарплаты в Омской области выросли до 77 тысяч рублей за пять месяцев

По данным Омскстата, среднемесячная номинальная заработная плата в Омской области за январь-май 2026 года составила 77 355 рублей. Это на 11,4% выше показателя за аналогичный период 2025 года. С учётом инфляции реальный рост доходов равен 6,7%.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пачка 5000 рублей

В мае 2026 года средняя зарплата в регионе достигла 83 491 рубля. По сравнению с маем прошлого года прирост составил 10,3%, а по сравнению с апрелем текущего года — 7,8%.

Отраслевое распределение

Самые высокие доходы зафиксированы в нефтепереработке и производстве кокса — почти 183 тысячи рублей. Замыкают тройку лидеров ремонт и монтаж оборудования (133,6 тыс.) и машиностроение (125,1 тыс.). Автопром даёт в среднем 121,7 тыс. рублей.

Выше 115 тысяч рублей — в финансах и страховании (115+ тыс.), IT и связи (117 тыс.), химической промышленности (110 тыс.). Производство компьютеров и оптики, а также транспорт дают по 105 тыс. рублей.

Средний уровень — у строителей (93,1 тыс.), металлургов (92,7 тыс.), специалистов науки и техники (91,4 тыс.). Образование (63,6 тыс.), здравоохранение и соцслужбы (69,7 тыс.), гостиницы и рестораны (58,6 тыс.), операции с недвижимостью (52,5 тыс.) — заметно ниже среднего по региону.

Минимальные зарплаты остаются в обработке древесины (25 тыс.), производстве одежды (40,2 тыс.), кожгалантерее (35,4 тыс.) и мебели (47,9 тыс.).

Сфера деятельности Средняя зарплата, тыс. руб. Производство кокса и нефтепродуктов 183 Ремонт и монтаж оборудования 133,6 Выпуск машин и оборудования 125,1 Автопром 121,7 Информация и связь 117 Финансы и страхование 115+ Химическая промышленность 110 Производство компьютеров и оптики / Транспорт 105 Строительство 93,1 Металлургия 92,7 Наука и техника 91,4 Здравоохранение и соцслужбы 69,7 Образование 63,6 Гостиницы и рестораны 58,6 Операции с недвижимостью 52,5 Производство мебели 47,9 Производство одежды 40,2 Кожгалантерея 35,4 Обработка древесины 25

Динамика роста по отраслям

Рекордный годовой прирост зафиксирован в текстиле (+87%), производстве одежды (+61%), мебели (+55%) и электрооборудовании (+41%). При этом в деревообработке зарплаты упали на 22%, в производстве напитков — на 2%.

Такой разброс отражает структурные сдвиги: рост в лёгкой промышленности и мебельном производстве идёт с очень низкой базы, тогда как падение в деревообработке может говорить о сокращении объёмов или смене структуры занятости в отрасли.

"Номинальный рост зарплат на 11,4% при инфляции, дающей реальный прирост 6,7%, — это качественный показатель для промышленного региона. Омская область традиционно опирается на нефтепереработку, машиностроение и химию, где зарплаты в 2-3 раза выше среднего. Но разрыв между лидерами и аутсайдерами сохраняется: обработка древесины при 25 тысячах рублей не обеспечивает даже прожиточный минимум для семьи. Рост в текстиле и одежде на 60-87% выглядит впечатляюще, но это низкая база — отрасли всё равно остаются в зоне риска. Главный вызов — как перевести номинальный прирост в устойчивый спрос и инвестиции в кадры, а не разовый выплатный пик", — пояснил региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий

Валерий Козлов региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий