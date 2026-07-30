Госбюджет выделил 600 миллионов рублей на развитие виноградарства в Севастополе

В Севастополе виноградарство переживает системный подъём: студенты получают живую практику на передовых предприятиях, а регион наращивает площади и объёмы производства при поддержке государства

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Виноград

В Севастополе сформировалась работающая модель развития виноградарства: наука, производство и господдержка действуют синхронно. Студенты кафедры "Агротехнологии" Севастопольского государственного университета (СевГУ) проходят практику на современных предприятиях, где применяются передовые агротехнологии. За три года региону удалось заложить десятки гектаров новых виноградников, обновить парк техники и обеспечить молодежь рабочими местами. В этом году планируется собрать 27 тысяч тонн винограда и разлить 29 миллионов бутылок вина.

Практика и кадры: 90% трудоустройства

Студент четвёртого курса Степан Бибиков приехал в Севастополь из Курской области. Уже полтора года он совмещает учёбу с работой на винодельческом предприятии. По его словам, лекции дают базу, но только "ручной" опыт позволяет понять технологические операции и химию процесса.

"Одно дело, когда ты прослушал лекцию об этой технологической операции или о каких-то химических особенностях, другое, когда ты можешь выполнить это всё практическим опытом, работаешь руками. Это очень помогает в дальнейшем развитии на самом деле", — рассказал студент Степан Бибиков.

В этом году летнюю практику на предприятии прошли около 15 студентов. По данным заведующего кафедрой "Агротехнологии" СевГУ Сергея Тарасенко, потребность отрасли в кадрах высока: только в текущем году планируется нанять 30 специалистов. Трудоустройство выпускников достигает 90% — как на предприятиях Севастополя, так и по всей Крымской республике.

"Набираем в этом году 30 специалистов. Потребность достаточно высокая. Постоянно идут заявки на трудоустройство. Спрашивают, предлагают. Студенты трудоустраиваются. И на сегодняшний момент трудоустраиваемость наших студентов порядка 90 процентов. Как в хозяйствах Севастополя, так и Крыма", — поделился заведующий кафедрой "Агротехнологии" СевГУ Сергей Тарасенко.

Технологии в винограднике: мульчирование и листокроение

Предприятие, где проходят практику студенты, ведёт виноградники на площади 70 гектаров. Высажены семь сортов: мускат, шардоне, пино нуар, каберне и другие. Работа здесь полностью механизирована. Сейчас трактора с навесным оборудованием проводят задернение междурядий: скашивают и измельчают траву, формируя подстилку. Это решает сразу несколько задач: в сырую погоду в рядах нет грязи, а разлагаясь, трава работает как экологически чистое удобрение. Корневища одних культур удерживают азот в почве, другие вырабатывают ферменты, подавляющие болезнетворные бактерии.

Дополнительный агротехнический приём — периодическое подрезание верхних листьев на лозах. Это нужно для того, чтобы гроздья получали больше солнечного света и быстрее накапливали сахар.

"Я объездил все абсолютно все страны мира, которые занимаются виноградарством и виноделием именно для того, чтобы собрать самые передовые технологии и агротехнологии, технологии виноделия и попытаться всё это внедрить именно здесь, на этом участке", — отметил винодел Алексей Акчурин.

Господдержка в цифрах: 600 млн рублей на развитие

Расширение площадей и обновление материально-технической базы стало возможным благодаря субсидированию. В 2024 году на эти цели из бюджетов разного уровня выделено около 600 миллионов рублей. По состоянию на настоящее время предприятиям уже доведено более 440 миллионов рублей.

Направление расходования средств Результат (на текущую дату) Субсидии, доведённые до предприятий более 440 млн руб. (план — ~600 млн руб.) Заложено новых виноградников 41 га Приобретено винодельческого оборудования 46 единиц Приобретено навесного оборудования 5 единиц Осуществлены уходные работы 2,4 тыс. га

Данные озвучила начальник отдела департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя Валерия Карнышева.

"На сегодняшний день до наших предприятий доведено более 440 млн рублей. Это позволило на сегодняшний день заложить 41 Га новых виноградников, приобрести винодельческого оборудования в количестве 46 единиц сельхозтехники и навесного оборудования в количестве 5 ед. и осуществить уходные работы на площади 2,4 тысячи Га", — подчеркнула Валерия Карнышева.

Прогноз урожая: 27 тысяч тонн винограда

На фоне расширения производственной базы растут и плановые показатели. В этом году предприятия региона планируют собрать 27 тысяч тонн винограда. Объём розлива вина должен составить 29 миллионов бутылок. По данным департамента сельского хозяйства, к настоящему моменту уже разлито 13,5 миллиона бутылок.

Экспертная проверка

Экспертная проверка:

аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов

"Севастополь и Крым демонстрируютrare для российских регионов пример, как работает "золотой треугольник" аграрного развития: университет готовит кадры под конкретные производства, предприятия внедряют мировые технологии (мульчирование междурядий, листокроение, сортовая политика), а государство закрывает финансовые риски на этапе входа — закладки новых насаждений и покупки дорогой техники. 41 гектар новых виноградников за год — это серьезный прирост для региона с ограниченными земельными ресурсами. 90% трудоустройства выпускников говорит о том, что образовательная программа калибруется под реальный спрос рынка, а не под отчеты. Главный вызов сейчас — сохранить качество вина при наращивании объемов: 29 миллионов бутылок требуют не только винограда, но и емкостей, логстики и квалифицированных технологов на каждом этапе", — пояснил Виктор Смирнов.