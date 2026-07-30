Животноводческий сектор Оренбуржья показал рост продуктивности по молоку и яйцам

Животноводческий сектор Оренбургской области за первое полугодие 2026 года показал стабильные результаты по мясу и рост в производстве молочной и яичной продукции. По данным Оренбургстата, за шесть месяцев хозяйства региона отправили на убой 55,1 тыс. тонн скота и птицы в живом весе, что почти полностью соответствует уровню прошлого года (99,1%).

Фото: commons.wikimedia. org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Яйца

Итоги производства

Позитивная динамика зафиксирована в сегменте продуктов питания. Объем произведенного молока вырос на 1,5% и составил 303,6 тыс. тонн. Наибольший прирост показали производители яиц: объем продукции увеличился на 7%, достигнув 558,8 млн штук.

Показатель Значение / Доля Общий объем мяса (живой вес) 55,1 тыс. тонн Доля птицы в структуре мяса 51,5% Доля КРС в структуре мяса 36,2% Доля свиней в структуре мяса 9,3%

Основной объем продукции обеспечивают сельхозорганизации и личные подсобные хозяйства — на их долю пришлось 91,8% всего мяса и 94,1% молока в регионе.

Поголовье скота и распределение

К концу июня 2026 года общее поголовье крупного рогатого скота (КРС) в области достигло 510,3 тыс. голов. Из них коров насчитывается 217,4 тыс. Также в регионе содержат 149,8 тыс. свиней и 304,9 тыс. овец и коз.

Распределение животных по типам хозяйств выглядит следующим образом:

В личных подсобных хозяйствах сосредоточено 46,3% КРС, 55,4% свиней и почти 70% мелкого рогатого скота.

Сельхозорганизации владеют 27,9% КРС и 38,5% свиней.

Фермерские хозяйства удерживают 25,8% поголовья КРС и 29,1% овец с козами.

"Показатели производства молока и яиц свидетельствуют о росте продуктивности сектора, в то время как мясное направление сохраняет стабильность", — отмечают в Оренбургстате.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов