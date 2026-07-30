Животноводческий сектор Оренбуржья показал рост продуктивности по молоку и яйцам

Животноводческий сектор Оренбургской области за первое полугодие 2026 года показал стабильные результаты по мясу и рост в производстве молочной и яичной продукции. По данным Оренбургстата, за шесть месяцев хозяйства региона отправили на убой 55,1 тыс. тонн скота и птицы в живом весе, что почти полностью соответствует уровню прошлого года (99,1%).
Позитивная динамика зафиксирована в сегменте продуктов питания. Объем произведенного молока вырос на 1,5% и составил 303,6 тыс. тонн. Наибольший прирост показали производители яиц: объем продукции увеличился на 7%, достигнув 558,8 млн штук.
|Показатель
|Значение / Доля
|Общий объем мяса (живой вес)
|55,1 тыс. тонн
|Доля птицы в структуре мяса
|51,5%
|Доля КРС в структуре мяса
|36,2%
|Доля свиней в структуре мяса
|9,3%
Основной объем продукции обеспечивают сельхозорганизации и личные подсобные хозяйства — на их долю пришлось 91,8% всего мяса и 94,1% молока в регионе.
К концу июня 2026 года общее поголовье крупного рогатого скота (КРС) в области достигло 510,3 тыс. голов. Из них коров насчитывается 217,4 тыс. Также в регионе содержат 149,8 тыс. свиней и 304,9 тыс. овец и коз.
Распределение животных по типам хозяйств выглядит следующим образом:
"Показатели производства молока и яиц свидетельствуют о росте продуктивности сектора, в то время как мясное направление сохраняет стабильность", — отмечают в Оренбургстате.
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