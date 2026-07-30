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В Барнауле модернизируют стадион для проведения футбольных матчей всероссийского уровня

Россия » Сибирь » Барнаул

В Барнауле начнут модернизацию стадиона детско-юношеской спортивной школы "Полимер". После ремонта объект сможет принимать футбольные матчи всероссийского уровня. Об этом договорились представители администрации города и Российского футбольного союза (РФС) на рабочей встрече.

Футбольный мяч на зеленом поле
Фото: https://pixabay.com by jatocreate is licensed under Free
Футбольный мяч на зеленом поле

Глава Барнаула Вячеслав Франк принял президента Межрегиональной общественной организации "Союз федераций футбола "Сибирь" Владимира Евтушенко, исполнительного директора Максима Сазонтова, руководителя направления Департамента регионального развития РФС Станислава Жилкина и начальника отдела инфраструктурных проектов Дмитрия Романникова. Также в обсуждении участвовали председатель комитета по физической культуре и спорту Петр Кобзаренко и директор школы "Полимер" Павел Сальников.

Футбол в городе — массовый масштабнее, чем кажется

Барнаул по праву считается футбольным городом. Им занимаются более 20 тысяч человек в 14 организациях. В 13 из них тренируются дети и подростки. В муниципальных спортивных школах под руководством 41 тренера футболом занимаются около 1,5 тысячи юных спортсменов.

"Барнаул по праву можно считать городом, неравнодушным к футболу. Мы уделяем большое внимание развитию спортивной среды в муниципальных школах, создаем комфортные условия для тренировок, в том числе за счёт строительства и модернизации необходимой инфраструктуры. Отдельное внимание уделяется поддержке профильных спортивных школ", — сказал Вячеслав Франк.

Деньги уже заложены в бюджет

С 2024 по 2026 год на развитие школы "Полимер" из городского бюджета выделено 61,1 млн рублей. Средства идут в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Барнауле". Часть суммы уже ушла на приведение стадиона в нормативное состояние.

Период Источник Направление
2024-2026 гг. Бюджет города Школа "Полимер", в т. ч. стадион
Ежегодно РФС (планируется) Новое современное поле

Дмитрий Романников отметил, что за последние годы база "Полимера" заметно преобразилась: появилось табло, команда получила автобус для поездок на соревнования.

Что должно появиться на стадионе

Сейчас объект не соответствует стандартам РФС для проведения всероссийских матчей. Необходимо построить раздевалки с душевыми и санузлами, места для хранения одежды, зал для пресс-конференций и прочую инфраструктуру. РФС пообещал поставить для стадиона новое современное поле.

"Барнаул выбран не случайно. Мы видим здесь поддержку, готовность властей вкладывать в развитие муниципальной команды", — подчеркнул Владимир Евтушенко.

По итогам встречи мэр поручил комитету по физической культуре и спорту совместно с РФС проработать дальнейшие этапы модернизации.

Не только "Полимер"

В 2026 году в Барнауле реализуют 31 инициативный проект жителей. Десять из них — на развитие физкультуры и спорта. Уже ведутся работы по обустройству общевойсковой полосы препятствий "Юнармейский рубеж", строится детская спортивная площадка в микрорайоне ВРЗ и реставрируется баскетбольно-волейбольная площадка в лицее № 3.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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