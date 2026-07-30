Росавиация сообщила о возвращении к обычному режиму полётов в Большом Савино

Аэропорт Большое Савино возобновил работу после временного закрытия. О возвращении к обычному режиму приема и выпуска самолетов сообщили в Росавиации.
Ограничения ввели из-за объявленных в регионе режимов "Беспилотная опасность" и "Ковер". В министерстве территориальной безопасности Пермского края подтвердили, что силы ПВО отражали атаку беспилотников.
Целью удара стал логистический центр в соседней Удмуртской Республике. Работа авиаузла была приостановлена для обеспечения безопасности полетов в зоне активности БПЛА.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.