Росавиация сообщила о возвращении к обычному режиму полётов в Большом Савино

Аэропорт Большое Савино возобновил работу после временного закрытия. О возвращении к обычному режиму приема и выпуска самолетов сообщили в Росавиации.

Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Пассажиры в зале ожидания аэропорта на фоне самолетов за окном

Ограничения ввели из-за объявленных в регионе режимов "Беспилотная опасность" и "Ковер". В министерстве территориальной безопасности Пермского края подтвердили, что силы ПВО отражали атаку беспилотников.

Целью удара стал логистический центр в соседней Удмуртской Республике. Работа авиаузла была приостановлена для обеспечения безопасности полетов в зоне активности БПЛА.