В Автозаводском районе Нижнего Новгорода построят новый медицинский центр

На Автозаводском районе Нижнего Новгорода построят новый трехэтажный медицинский центр. Министерство градостроительства региона уже согласовало архитектурно-градостроительный облик здания, приказ опубликован на официальном сайте ведомства.
Объект расположат на участке площадью 3,7 тысячи квадратных метров. Территория ограничена проспектом Бусыгина и улицами Газовской, Детской и Мельникова. Застройку ведет "А-МЦ "УльтраМед".
|Параметр
|Характеристика
|Назначение
|амбулаторно-поликлиническое обслуживание
|Этажность
|3 этажа
|Общая площадь здания
|более 2 тыс. кв. м
|Пропускная способность
|200 посещений в день
Подготовка к строительству началась еще в 2023 году, когда региональный Минград утвердил проект планировки и межевания этой территории. Появление нового центра позволит разгрузить существующие поликлиники района за счет увеличения доступности первичной медицинской помощи для жителей окрестных кварталов.
Развитие медицинской инфраструктуры продолжается и в других частях города. Так, взрослую поликлинику в Новинках планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2026 года.
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