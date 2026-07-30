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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода построят новый медицинский центр

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

На Автозаводском районе Нижнего Новгорода построят новый трехэтажный медицинский центр. Министерство градостроительства региона уже согласовало архитектурно-градостроительный облик здания, приказ опубликован на официальном сайте ведомства.

Коридор поликлиники
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Коридор поликлиники

Объект расположат на участке площадью 3,7 тысячи квадратных метров. Территория ограничена проспектом Бусыгина и улицами Газовской, Детской и Мельникова. Застройку ведет "А-МЦ "УльтраМед".

Параметр Характеристика
Назначение амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Этажность 3 этажа
Общая площадь здания более 2 тыс. кв. м
Пропускная способность 200 посещений в день

Подготовка к строительству началась еще в 2023 году, когда региональный Минград утвердил проект планировки и межевания этой территории. Появление нового центра позволит разгрузить существующие поликлиники района за счет увеличения доступности первичной медицинской помощи для жителей окрестных кварталов.

Развитие медицинской инфраструктуры продолжается и в других частях города. Так, взрослую поликлинику в Новинках планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2026 года.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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