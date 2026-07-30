ФАС раскрыла сговор на 15 миллиардов рублей при строительстве мусорных полигонов

ФАС выявила сговор на 14,9 млрд рублей при строительстве мусорных полигонов. В картеле участвовало петербургское ООО "СК "Гидрокор" Федеральная антимонопольная служба раскрыла сговор групп лиц при организации закупок на строительство объектов обращения с отходами в Дагестане. Сумма нарушения составила почти 15 млрд рублей. Среди участников картеля — петербургская компания ООО "СК "Гидрокор".

Фото: freepik.com by lexamer is licensed under Free More info Сортировка мусора

Согласно сообщению пресс-службы ФАС, соглашение действовало с 2021 по 2026 год. Нарушением антимонопольного законодательства оценены действия ООО "Республиканский экологический оператор" (РЭО), ряда других хозяйствующих субъектов и органов власти. РЭО, о котором идет речь, работает в Дагестане.

На сайте "Гидрокора" ранее указывалась информация о комплексе работ по созданию мусоросортировочных комплексов в Хасавюрте, Дербенте, Махачкале и Ураде. Сговор заключался при проведении конкурсов на проектно-изыскательские и строительные работы, в том числе при заключении концессионных соглашений по возведению мусоросортировочных комплексов и полигонов по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). В ведомстве пояснили: концессионная модель использовалась как инструмент обхода требований Закона о контрактной системе. Объекты финансировались исключительно за счет бюджета, внебюджетные источники не привлекались, а для остальных участников рынка создавались необоснованные барьеры.

Петербургский след

ООО "СК "Гидрокор"" работает на строительном рынке с 2008 года и выполняет заказы по всей стране. В Санкт-Петербурге в портфолио компании два значимых экологических проекта. Первый — проект рекультивации Яблоновского сада в Невском районе. Работы по проектированию были выполнены за 20 млн рублей. Проект предусматривал ликвидацию экологического вреда от старой свалки путем изоляции отходов под слоями грунта. Второй объект — старая Волхонская свалка. "Гидрокор" разрабатывал проект её рекультивации, а сама стоимость работ по ликвидации накопленного вреда оценивалась как минимум в 2 млрд рублей.

"Использование концессионных соглашений для обхода закупочного законодательства — классическая схема, когда бюджетные деньги тратятся без реального конкурса. В регионах с дефицитом инфраструктуры по обращению с отходами это особенно опасно: получаются дорогие объекты, контроль за качеством которых ослаблен изначально. Для Петербурга, где "Гидкор" выполнял социально значимые проекты по рекультивации, участие в такой схеме в другом регионе бьет по репутации компетенций, полученным на местных объектах"

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов