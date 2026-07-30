Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коммунальные службы Ростова-на-Дону расчистили еще 14 участков после урагана
Краснодарский край просчитался: куда на самом деле уехали туристы вместо Крыма этим летом
В Нижегородской области уничтожают мясо из-за вспышки африканской чумы свиней
Сельский туризм в Вологодской области помогает создавать рабочие места в деревнях
Компания Ozon включила внешние воздействия на объекты сети в квартальный отчет
В Бийске меняют дорожное покрытие на нескольких городских улицах
Лампа больше не нужна? Вся правда о пудровом маникюре, который стремительно набирает популярность
Паводок в Забайкалье отрезал три сельских поселения от внешнего мира
В Мурманской области изъяли партию опасных рыбных консервов

ФАС раскрыла сговор на 15 миллиардов рублей при строительстве мусорных полигонов

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

ФАС выявила сговор на 14,9 млрд рублей при строительстве мусорных полигонов. В картеле участвовало петербургское ООО "СК "Гидрокор" Федеральная антимонопольная служба раскрыла сговор групп лиц при организации закупок на строительство объектов обращения с отходами в Дагестане. Сумма нарушения составила почти 15 млрд рублей. Среди участников картеля — петербургская компания ООО "СК "Гидрокор".

Сортировка мусора
Фото: freepik.com by lexamer is licensed under Free More info
Сортировка мусора

Согласно сообщению пресс-службы ФАС, соглашение действовало с 2021 по 2026 год. Нарушением антимонопольного законодательства оценены действия ООО "Республиканский экологический оператор" (РЭО), ряда других хозяйствующих субъектов и органов власти. РЭО, о котором идет речь, работает в Дагестане.

На сайте "Гидрокора" ранее указывалась информация о комплексе работ по созданию мусоросортировочных комплексов в Хасавюрте, Дербенте, Махачкале и Ураде. Сговор заключался при проведении конкурсов на проектно-изыскательские и строительные работы, в том числе при заключении концессионных соглашений по возведению мусоросортировочных комплексов и полигонов по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). В ведомстве пояснили: концессионная модель использовалась как инструмент обхода требований Закона о контрактной системе. Объекты финансировались исключительно за счет бюджета, внебюджетные источники не привлекались, а для остальных участников рынка создавались необоснованные барьеры.

Петербургский след

ООО "СК "Гидрокор"" работает на строительном рынке с 2008 года и выполняет заказы по всей стране. В Санкт-Петербурге в портфолио компании два значимых экологических проекта. Первый — проект рекультивации Яблоновского сада в Невском районе. Работы по проектированию были выполнены за 20 млн рублей. Проект предусматривал ликвидацию экологического вреда от старой свалки путем изоляции отходов под слоями грунта. Второй объект — старая Волхонская свалка. "Гидрокор" разрабатывал проект её рекультивации, а сама стоимость работ по ликвидации накопленного вреда оценивалась как минимум в 2 млрд рублей.

"Использование концессионных соглашений для обхода закупочного законодательства — классическая схема, когда бюджетные деньги тратятся без реального конкурса. В регионах с дефицитом инфраструктуры по обращению с отходами это особенно опасно: получаются дорогие объекты, контроль за качеством которых ослаблен изначально. Для Петербурга, где "Гидкор" выполнял социально значимые проекты по рекультивации, участие в такой схеме в другом регионе бьет по репутации компетенций, полученным на местных объектах"
Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Новые внедорожники Toyota Fortuner из ОАЭ появились в России через параллельный импорт
Авто
Новые внедорожники Toyota Fortuner из ОАЭ появились в России через параллельный импорт
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Еда и рецепты
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Новости спорта
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Последние материалы
В Бийске меняют дорожное покрытие на нескольких городских улицах
Лампа больше не нужна? Вся правда о пудровом маникюре, который стремительно набирает популярность
Паводок в Забайкалье отрезал три сельских поселения от внешнего мира
В Мурманской области изъяли партию опасных рыбных консервов
Зарплаты в Омской области выросли до 77 тысяч рублей за пять месяцев
Госбюджет выделил 600 миллионов рублей на развитие виноградарства в Севастополе
Животноводческий сектор Оренбуржья показал рост продуктивности по молоку и яйцам
Один дешевый предмет с кухни оказался главным оружием против муравьев на даче и в саду
В Барнауле модернизируют стадион для проведения футбольных матчей всероссийского уровня
ФАС раскрыла сговор на 15 миллиардов рублей при строительстве мусорных полигонов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.