В Удмуртии создают Агентство развития экспорта для поддержки местных компаний

Правительство Удмуртии создает Агентство развития экспорта. Соответствующий документ подписал председатель правительства республики Роман Ефимов.
Новая автономная некоммерческая организация поможет местным предприятиям продавать товары за рубежом и осваивать новые международные рынки. Учредителем структуры станет министерство экономики региона.
В течение месяца министерству нужно утвердить устав агентства, назначить руководителя и сформировать совет по управлению.
|Параметр
|Детали
|Организация
|АНО "Агентство развития экспорта Удмуртской Республики"
|Учредитель
|Министерство экономики Удмуртии
|Срок запуска органов управления
|Один месяц с даты распоряжения
Напомним, в 2012 году в республике запустили Центр поддержки экспорта. Создание отдельного агентства расширит инструменты сопровождения бизнеса при выходе на внешние рынки.
"Создание специализированного агентства позволит систематизировать поддержку производителей и создать более гибкий механизм сопровождения экспортных сделок", — отмечает региональный экономист Валерий Козлов.
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