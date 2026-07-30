В Удмуртии создают Агентство развития экспорта для поддержки местных компаний

Правительство Удмуртии создает Агентство развития экспорта. Соответствующий документ подписал председатель правительства республики Роман Ефимов.

Фото: Openverse by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Правительство Удмуртии

Новая автономная некоммерческая организация поможет местным предприятиям продавать товары за рубежом и осваивать новые международные рынки. Учредителем структуры станет министерство экономики региона.

В течение месяца министерству нужно утвердить устав агентства, назначить руководителя и сформировать совет по управлению.

Параметр Детали Организация АНО "Агентство развития экспорта Удмуртской Республики" Учредитель Министерство экономики Удмуртии Срок запуска органов управления Один месяц с даты распоряжения

Напомним, в 2012 году в республике запустили Центр поддержки экспорта. Создание отдельного агентства расширит инструменты сопровождения бизнеса при выходе на внешние рынки.

"Создание специализированного агентства позволит систематизировать поддержку производителей и создать более гибкий механизм сопровождения экспортных сделок", — отмечает региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов