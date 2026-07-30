Средний квадратный метр в новостройках Приморья достиг 184,5 тысячи рублей

Квадратный метр в новых домах Приморского края во втором квартале 2026 года стоил в среднем 184,5 тысячи рублей. Цена выросла на 1,1% по сравнению с первым кварталом и на 6,4% относительно прошлого года. Статистику подготовили специалисты Приморскстата.
Рынок жилья ведет себя неоднородно: сильнее всего подорожали типовые квартиры среднего качества — здесь рост за год достиг 13,5%. В сегменте элитной недвижимости ситуация обратная — цены пошли вниз.
|Показатель
|Значение / Динамика
|Средняя цена за кв. метр
|184,5 тыс. рублей
|Рост за квартал
|+1,1%
|Рост за год (общий)
|+6,4%
|Рост типового жилья (год)
|+13,5%
Разрыв в динамике между "эконом" и "премиум" классами указывает на смещение спроса. Покупатели выбирают доступные варианты, что толкает цены в массовом сегменте вверх, пока дорогое жилье теряет в стоимости.
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