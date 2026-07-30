Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Мурманской области изъяли партию опасных рыбных консервов
Зарплаты в Омской области выросли до 77 тысяч рублей за пять месяцев
Госбюджет выделил 600 миллионов рублей на развитие виноградарства в Севастополе
Животноводческий сектор Оренбуржья показал рост продуктивности по молоку и яйцам
Один дешевый предмет с кухни оказался главным оружием против муравьев на даче и в саду
В Барнауле модернизируют стадион для проведения футбольных матчей всероссийского уровня
ФАС раскрыла сговор на 15 миллиардов рублей при строительстве мусорных полигонов
Росавиация сообщила о возвращении к обычному режиму полётов в Большом Савино
В Автозаводском районе Нижнего Новгорода построят новый медицинский центр

Средний квадратный метр в новостройках Приморья достиг 184,5 тысячи рублей

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Квадратный метр в новых домах Приморского края во втором квартале 2026 года стоил в среднем 184,5 тысячи рублей. Цена выросла на 1,1% по сравнению с первым кварталом и на 6,4% относительно прошлого года. Статистику подготовили специалисты Приморскстата.

Пустая комната в новостройке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пустая комната в новостройке

Рынок жилья ведет себя неоднородно: сильнее всего подорожали типовые квартиры среднего качества — здесь рост за год достиг 13,5%. В сегменте элитной недвижимости ситуация обратная — цены пошли вниз.

Показатель Значение / Динамика
Средняя цена за кв. метр 184,5 тыс. рублей
Рост за квартал +1,1%
Рост за год (общий) +6,4%
Рост типового жилья (год) +13,5%

Разрыв в динамике между "эконом" и "премиум" классами указывает на смещение спроса. Покупатели выбирают доступные варианты, что толкает цены в массовом сегменте вверх, пока дорогое жилье теряет в стоимости.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Алтайский край
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Новости Армении
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Последние материалы
В посёлке Диксон планируют построить комплексный арктический спасательный центр
В Красноярском крае определили зоны повышенного риска на воде
Запах старого шкафа на одеяле больше не проблема: попробуйте этот безопасный способ дома
Символ Барнаула переходит под контроль муниципалитета после судебных споров
Жара вмешивается в результаты анализов: как изменяются важные показатели
Риски на Северном морском пути: МЧС провело масштабные маневры в Арктике
Ошибся в данных — не значит остался без защиты: ЦБ меняет правила расторжения ОСАГО
Глава МЧС передал Красноярску автолестницу и машины газодымозащитной службы
Искусственный интеллект начнет переключать сценарии работы светофоров в Пермском крае
Мировое потребление пестицидов в 2023 году выросло вдвое по сравнению с 1990 годом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.