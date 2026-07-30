Средний квадратный метр в новостройках Приморья достиг 184,5 тысячи рублей

Квадратный метр в новых домах Приморского края во втором квартале 2026 года стоил в среднем 184,5 тысячи рублей. Цена выросла на 1,1% по сравнению с первым кварталом и на 6,4% относительно прошлого года. Статистику подготовили специалисты Приморскстата.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Пустая комната в новостройке

Рынок жилья ведет себя неоднородно: сильнее всего подорожали типовые квартиры среднего качества — здесь рост за год достиг 13,5%. В сегменте элитной недвижимости ситуация обратная — цены пошли вниз.

Показатель Значение / Динамика Средняя цена за кв. метр 184,5 тыс. рублей Рост за квартал +1,1% Рост за год (общий) +6,4% Рост типового жилья (год) +13,5%

Разрыв в динамике между "эконом" и "премиум" классами указывает на смещение спроса. Покупатели выбирают доступные варианты, что толкает цены в массовом сегменте вверх, пока дорогое жилье теряет в стоимости.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов