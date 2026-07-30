Лимиты добычи животных в Пензенской области установлены на сезон 2026–2027

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко утвердил лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на сезон 2026-2027 годов. Указ вступил в силу 1 августа 2026 года и действует до 1 августа 2027 года. Документ опубликован на официальном сайте правительства области. Ограничения касаются всех охотничьих угодий региона, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения. Там действуют собственные режимы защиты. Лимиты на добычу основных видов животных установлены следующим образом:
|Вид
|Лимит добычи (голов)
|Лось
|562
|Сибирская косуля
|1003
|Пятнистый олень
|104
|Барсук
|46
|Благородный олень
|2
Квоты распределены между муниципальными образованиями, охотничьими хозяйствами и иными территориями, где ведётся охота. Это позволяет контролировать нагрузку на популяции в конкретных районах области.
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