Большинство популярных мест для купания в Петрозаводске оказались опасны

Жители Петрозаводска и Прионежского района в жаркую погоду отдыхают на берегах водоемов, несмотря на отсутствие официально оборудованных пляжей. Роспотребнадзор проверил популярные локации, чтобы определить степень риска для здоровья отдыхающих.
Специалисты взяли пробы воды и почвы в Сайнаволоке, Песках, Лососино, на Московской улице, набережной Гюллинга и в Каменном карьере. Результаты показали, что большинство популярных мест не соответствуют санитарным нормам.
|Локация
|Состояние берега
|Состояние воды
|Каменный карьер
|Чисто
|Найдены энтерококки
|Московская улица
|Чисто
|Кишечная палочка, ОКБ
|Сайнаволок
|Чисто
|ОКБ, энтерококки
|Пески
|ОКБ, кишечная палочка
|Кишечная палочка, ОКБ
|Набережная Гюллинга
|ОКБ, кишечная палочка, энтерококки
|Загрязнена
Наименее опасным местом для купания оказалось поселок Лососино, где вода соответствует требованиям санитарного законодательства. В остальных точках зафиксировано присутствие кишечной палочки и энтерококков.
"Купание и отдых в неустановленных официально зонах рекреации может стать причиной острых кишечных инфекций", — сообщили в Роспотребнадзоре.
Согласно пробам июня, вода в Лососинном соответствует санитарным нормам.
Наличие кишечной палочки и энтерококков может привести к развитию острых кишечных инфекций у тех, кто глотает воду или контактирует с загрязненной почвой.
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