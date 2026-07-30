Большинство популярных мест для купания в Петрозаводске оказались опасны

Жители Петрозаводска и Прионежского района в жаркую погоду отдыхают на берегах водоемов, несмотря на отсутствие официально оборудованных пляжей. Роспотребнадзор проверил популярные локации, чтобы определить степень риска для здоровья отдыхающих.

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Специалисты взяли пробы воды и почвы в Сайнаволоке, Песках, Лососино, на Московской улице, набережной Гюллинга и в Каменном карьере. Результаты показали, что большинство популярных мест не соответствуют санитарным нормам.

Локация Состояние берега Состояние воды Каменный карьер Чисто Найдены энтерококки Московская улица Чисто Кишечная палочка, ОКБ Сайнаволок Чисто ОКБ, энтерококки Пески ОКБ, кишечная палочка Кишечная палочка, ОКБ Набережная Гюллинга ОКБ, кишечная палочка, энтерококки Загрязнена ЛососиноОбнаружены бактерии (ОКБ, кишечная палочка)Соответствует нормам

Наименее опасным местом для купания оказалось поселок Лососино, где вода соответствует требованиям санитарного законодательства. В остальных точках зафиксировано присутствие кишечной палочки и энтерококков.

"Купание и отдых в неустановленных официально зонах рекреации может стать причиной острых кишечных инфекций", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ответы на популярные вопросы

Где безопаснее всего купаться?

Согласно пробам июня, вода в Лососинном соответствует санитарным нормам.

Чем опасны бактерии в воде и песке?

Наличие кишечной палочки и энтерококков может привести к развитию острых кишечных инфекций у тех, кто глотает воду или контактирует с загрязненной почвой.