Правила льготного проезда в Пензе: кто получит скидку на билеты до октября

Правительство Пензенской области установило правила льготного проезда в пригородных поездах для ряда категорий жителей региона. Постановление от 28 июля 2026 года определяет, кто может пользоваться скидками и как область будет компенсировать эти расходы перевозчикам.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Поезд на фоне заката

Льгота действует с 20 апреля по 30 октября включительно. Она распространяется на проезд в выходные и праздничные дни. Чтобы воспользоваться правом на скидку, пассажиру нужно купить абонемент "Билет выходного дня" за 50% от стандартного тарифа.

Категория льготников Условия и размер скидки Ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные граждане, пострадавшие от политических репрессий Скидка 50% на "Билет выходного дня" в период с 20 апреля по 30 октября

Для покупки билета пассажир должен предъявить документ, подтверждающий право на социальную поддержку. Также данные можно подтвердить через цифровые сервисы обмена информацией.

Поддержка железнодорожных компаний

Региональный бюджет будет возмещать перевозчикам доходы, которые те теряют из-за продажи дешевых билетов. Субсидии направят организациям, которые работают на территории Пензенской области и предоставляют скидку 50% по указанному абонементу.

Выплаты перечислят ежемесячно. Сумма субсидии составит разницу между полной стоимостью проезда и фактической выручкой от продажи льготных билетов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов