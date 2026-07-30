Износ сетей в Булгаково привел к разливу стоков на 200 квадратных метров

В селе Булгаково обнаружили незаконный слив канализации. Факт загрязнения почвы стал известен после того, как местные жители опубликовали видеоролики в социальных сетях.
Проверка показала: инженерные сети и оборудование на улице Парадной изношены. На нескольких улицах вышли из строя водопроводные и канализационные колодцы, а водоотводные трубы забились. В итоге стоки разлились по территории площадью 200 квадратных метров.
Прокуратура направила представление собственнику сетей — АО "Республиканская коммунальная компания".
После вмешательства надзорного органа компанию обязали исправить ситуацию. Рабочие начали ремонт сетей, прочистили трубы и приступили к рекультивации загрязненной земли.
"Нарушения в обслуживании сетей привели к экологическому ущербу и создали угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию жителей", — пояснили в прокуратуре.
Случай в Булгаково не стал единичным. Ранее прокуратура зафиксировала аналогичные проблемы при обслуживании ливневых канализаций в Уфе.
|Объект нарушения
|Последствия
|Меры исправления
|Сели Булгаково (ул. Парадная и др.)
|Загрязнение 200 кв. м почвы стоками
|Ремонт, прочистка труб, рекультивация
|Ливневые сети г. Уфа
|Ненадлежащее обслуживание системы
|Устранение нарушений по предписанию
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