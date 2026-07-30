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Износ сетей в Булгаково привел к разливу стоков на 200 квадратных метров

Россия » Поволжье » Уфа

В селе Булгаково обнаружили незаконный слив канализации. Факт загрязнения почвы стал известен после того, как местные жители опубликовали видеоролики в социальных сетях.

Сточные воды
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сточные воды

Проверка показала: инженерные сети и оборудование на улице Парадной изношены. На нескольких улицах вышли из строя водопроводные и канализационные колодцы, а водоотводные трубы забились. В итоге стоки разлились по территории площадью 200 квадратных метров.

Прокуратура направила представление собственнику сетей — АО "Республиканская коммунальная компания".

После вмешательства надзорного органа компанию обязали исправить ситуацию. Рабочие начали ремонт сетей, прочистили трубы и приступили к рекультивации загрязненной земли.

"Нарушения в обслуживании сетей привели к экологическому ущербу и создали угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию жителей", — пояснили в прокуратуре.

Системные проблемы с сетями

Случай в Булгаково не стал единичным. Ранее прокуратура зафиксировала аналогичные проблемы при обслуживании ливневых канализаций в Уфе.

Объект нарушения Последствия Меры исправления
Сели Булгаково (ул. Парадная и др.) Загрязнение 200 кв. м почвы стоками Ремонт, прочистка труб, рекультивация
Ливневые сети г. Уфа Ненадлежащее обслуживание системы Устранение нарушений по предписанию
Экспертная проверка:
эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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