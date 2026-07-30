Работающие пенсионеры Башкортостана получат прибавку к выплатам с 1 августа

С 1 августа более 222 тысяч работающих пенсионеров Башкортостана получат прибавку к выплатам. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда.

Фото: Pravda.Ru by Артём Логинов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пенсионерка считает деньги

Перерасчет затронет людей, получающих пенсии по старости и инвалидности, если работодатели уплачивали за них страховые взносы в 2025 году. В этот раз сумма надбавки привязана к уровню заработка: чем выше зарплата пенсионера, тем больше будет рост выплаты.

Параметр Детали Максимальный размер прибавки Три пенсионных коэффициента Дата начала выплат С 3 августа (по графику) Порядок получения Автоматически, без подачи заявлений

Проверить свой накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счета на портале Госуслуг.

Помимо работающих граждан, с 1 августа вырастут пенсии по потере кормильца. Это коснется случаев, когда на счет умершего поступили средства, которые не учли при первоначальном назначении выплаты. Также скорректируют размер накопительных пенсий и срочных выплат по итогам инвестирования за 2025 год.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов