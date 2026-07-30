Работающие пенсионеры Башкортостана получат прибавку к выплатам с 1 августа

С 1 августа более 222 тысяч работающих пенсионеров Башкортостана получат прибавку к выплатам. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда.
Перерасчет затронет людей, получающих пенсии по старости и инвалидности, если работодатели уплачивали за них страховые взносы в 2025 году. В этот раз сумма надбавки привязана к уровню заработка: чем выше зарплата пенсионера, тем больше будет рост выплаты.
|Параметр
|Детали
|Максимальный размер прибавки
|Три пенсионных коэффициента
|Дата начала выплат
|С 3 августа (по графику)
|Порядок получения
|Автоматически, без подачи заявлений
Проверить свой накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счета на портале Госуслуг.
Помимо работающих граждан, с 1 августа вырастут пенсии по потере кормильца. Это коснется случаев, когда на счет умершего поступили средства, которые не учли при первоначальном назначении выплаты. Также скорректируют размер накопительных пенсий и срочных выплат по итогам инвестирования за 2025 год.
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