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Башкирия намолотила более 500 тысяч тонн зерна к концу июля

Россия » Поволжье » Уфа

Башкирские хлеборобы к 30 июля намолотили более 500 тысяч тонн зерна. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики. Темпы уборки в два раза опережают показатели прошлого года на ту же дату.

Комбайн убирает пшеницу в золотых лучах закатного солнца
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Комбайн убирает пшеницу в золотых лучах закатного солнца

Уборка хлебов развернута в хозяйствах 45 районов. Пока основной массив — озимые зерновые. Скошено 135 тысяч гектаров, что составляет почти половину всех площадей, посеянных осенью 2025 года.

Структура собранного урожая

Культура Намолочено, тыс. тонн
Озимая пшеница 454
Рожь 36,4
Тритикале 3

В ряде районов уже начали уборку гороха, ячменя и овса. На очереди главная культура — яровая пшеница, а также масличные: рапс, горчица, лён, соя и подсолнечник. От их состояния будет зависеть итоговый валовый сбор года.

Контекст последних лет

В 2026 году урожай зерновых в Башкирии составил 3,6 млн тонн. Рекорд последних лет зафиксирован в 2022 году — 5 млн тонн. Текущие темпы позволяют надеяться на приближение к максимальным показателям, однако решающим останется прохождение яровых культур и масличных.

"Дважды опережение прошлогодних темпов на старте уборки — это серьезный сигнал. Означает, что озимые прошли зиму хорошо, весеннее развитие прошло без критических стрессов, а агротехника отработана качественно. Но в зерновом хозяйстве решает не начало, а финиш. Яровые культуры в Башкирии занимают значительно большие площади, чем озимые. Их урожайность зависит от дождей и отсутствия сухотонов. Масличные же чувствительны к влажности в фазе завязывания бобов. Если погода держится, республика имеет все шансы подойти к рубежу 4,5-5 млн тонн", — объяснил аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Экспертная проверка:
аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству
Виктор Смирнов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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