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Курская область: подрядчик завершает капремонт здания детской поликлиники перед началом сентября

Россия » Центр » Курск

Первый замгубернатора — председатель Правительства Курской области Александр Чепик проверил ход капремонта детской поликлиники № 2 в Курске.

Покраска стен
Фото: Pexels by Blue Bird, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Покраска стен

Главное четырехэтажное здание утеплили, на первом этаже идут отделочные работы, для каждого этажа подобрана своя цветовая гамма. Параллельно восстанавливают полуразрушенное здание восстановительного блока: раньше отделение размещалось в тесных приспособленных кабинетах по разным адресам, теперь все службы соберут в одном месте — там появятся зал ЛФК, сенсорная комната и массажный кабинет для детей с хроническими заболеваниями и после травм.

Сроки сдачи объекта уже сдвигали. В начале июня замгубернатора Олеся Дворцова сообщала, что подрядчик ООО "Стройреконструкция" рассчитывает завершить работы к 1 сентября, но в процессе ремонта выявились проблемы. Визит Чепика — контрольный визит перед дедлайном 1 сентября.

Что делают в главном корпусе

Здание поликлиники полностью утеплено — фасад и кровля. Это критично для детской поликлиники: дети не должны мерзнуть зимой, а летом — перегреваться. Сейчас основная активность сосредоточена на первом этаже: штукатурка, напольные покрытия, инженерные сети. На втором, третьем и четвертом этажах черновые работы завершены, начинается финишная отделка. Для ориентации детей и родителей каждый этаж получит свой цветовой код — ориентировочная система, которая в детских поликлиниках работает лучше любых табличек.

Восстановительный блок: из полуруин в современный центр

Отдельная история — со здание восстановительного отделения. Раньше оно занимало несколько маленьких комнат в разных пристроенных постройках по соседским адресам. Врачи работали в тесноте, родители с детьми на инвалидных колясках или после операций были вынуждены перемещаться между корпусами. Здание было в аварийном состоянии: обвалившаяся штукатурка, прогнившие перекрытия, проброшенные сквозняки.

Теперь подрядчик восстанавливает его полностью. Проектируют:

  • зал лечебной физкультуры — для детей с патологией опорно-двигательного аппарата и после травм;
  • сенсорную комнату — для работы с нарушениями нервной системы, аутистическими расстройствами, задержками развития;
  • массажный кабинет.

Здесь будут реабилитировать детей с хронической патологией бронхолегочной, костно-мышечной и нервной систем, а также ребят, восстанавливающихся после острых заболеваний, операций и травм. Для родителей это значит: одна запись, одно здание, доступная среда, нормальные условия для врачей.

Сроки горят: подрядчик "Стройреконструкция" и проблемы на объекте

Главная новость визита Чепика — не в том, какая краска на стенах, а в сроках. В начале июня замгубернатора Олеся Дворцова сообщала: подрядчик ООО "Стройреконструкция" планирует сдать объект к 1 сентября. Но добавила важную деталь: "есть проблемы, которые возникли уже во время ремонта". Сроки уже переносились несколько раз.

Визит первого замглавы правительства за две недели до дедлайна — это административный контроль. В Курской области к 1 сентября традиционно готовят социальные объекты: школы, сады, поликлиники. Поликлиника № 2 — один из ключевых объектов для детской медицинской сети города. Срыв сдачи означает, что к началу учебного года и сезонного роста заболеваемости дети останутся в старых, не утепленных помещениях, а восстановительный блок продолжит работать в разрозненных кабинетах.

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Ответы на популярные вопросы

Когда поликлиника откроется полностью?

Официальный дедлайн подрядчика — 1 сентября. Визит замгубернатора Чепика состоялся для контроля готовности к этой дате. Окончательное решение о сдаче объекта примем госкомиссия после устранения выявленных замечаний.

Что именно будет в восстановительном блоке?

Зал ЛФК, сенсорная комната, массажный кабинет. Примут детей с хроническими заболеваниями легких, суставов, мышц, нервной системы, а также после травм и операций. Раньше эти услуги были разнесены по разным адресам в неприспособленных помещениях.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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