В Ялте открыли полевые кухни и пункты питания для жителей, оставшихся без электричества. Меры ввели на фоне режима чрезвычайной ситуации из-за перебоев с энергоснабжением.
Всего в городе могут развернуть 13 полевых кухонь. Первые точки уже заработали в поселках, где ситуация с энергией самая тяжелая. В меню таких пунктов входят суп и гречневая каша с тушенкой.
Помимо горячего питания, городские власти создали условия для тех, кто живет в домах без газа. В таких дворах оборудовали места, где люди могут самостоятельно сварить еду или вскипятить воду. Также в городе открыли "Центры содействия", где жители могут зарядить мобильные телефоны.
|Мера поддержки
|Что доступно жителям
|Полевые кухни
|Горячие обеды (суп, каша с тушенкой) по цене 200 рублей
|Пункты приготовления
|Возможность подогреть еду и вскипятить воду у негазифицированных домов
|Центры содействия
|Зарядка мобильных устройств
Расписание и адреса точек питания будут публиковать в местных чатах и через территориальные органы управления. Уточнить местоположение пунктов приготовления еды во дворах можно у старших по дому.
Цена одного социального обеда составляет около 200 рублей.
Информация распространяется через местные чаты, терорганы или через старших по дому.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.