В Ялте открыли полевые кухни для жителей без электричества

В Ялте открыли полевые кухни и пункты питания для жителей, оставшихся без электричества. Меры ввели на фоне режима чрезвычайной ситуации из-за перебоев с энергоснабжением.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены столовая: уборка посуды и столов

Всего в городе могут развернуть 13 полевых кухонь. Первые точки уже заработали в поселках, где ситуация с энергией самая тяжелая. В меню таких пунктов входят суп и гречневая каша с тушенкой.

"Работа идет в трех направлениях — организация полевых кухонь, небольших пунктов у негазифицированных домов, где желающие смогут приготовить или подогреть себе еду, вскипятить воду. Также у ялтинцев будет возможность приобрести социальные обеды по специальной цене — порядка 200 рублей", — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Помимо горячего питания, городские власти создали условия для тех, кто живет в домах без газа. В таких дворах оборудовали места, где люди могут самостоятельно сварить еду или вскипятить воду. Также в городе открыли "Центры содействия", где жители могут зарядить мобильные телефоны.

Мера поддержки Что доступно жителям Полевые кухни Горячие обеды (суп, каша с тушенкой) по цене 200 рублей Пункты приготовления Возможность подогреть еду и вскипятить воду у негазифицированных домов Центры содействия Зарядка мобильных устройств

Расписание и адреса точек питания будут публиковать в местных чатах и через территориальные органы управления. Уточнить местоположение пунктов приготовления еды во дворах можно у старших по дому.

Ответы на популярные вопросы

Сколько стоит социальный обед?

Цена одного социального обеда составляет около 200 рублей.

Где узнать, где работает ближайшая кухня?

Информация распространяется через местные чаты, терорганы или через старших по дому.

Экспертная проверка:

Экспертная проверка: специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова