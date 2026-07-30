Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Последняя трапеза ихтиозавра шокировала ученых: внутри нашли крылатую рептилию птерозавра
ГАТИ вводит дорожные ограничения в Калининском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга с 1 августа
Треть клещей в Псковской области оказались переносчиками боррелиоза
Благовещенск вошел в список городов России с лучшим качеством жизни
Минстрой и Минэнерго проверят готовность ДНР к зиме и обновят инфраструктуру
Измерение шеи предложили использовать как инструмент скрининга избыточного веса у детей
Окаменелость возрастом 210 млн лет раскрыла тайну неизвестного мира динозавров Гондваны
Беременность после CAR-T-терапии: исследователи зафиксировали рождение восьми здоровых младенцев
Разработка металлоорганического каркаса сокращает габариты оборудования для фильтрации воды

Поставки дизельного топлива для аграриев Ивановской области увеличились

Россия » Центр » Иваново

В Ивановской области увеличили поставки дизельного топлива для сельхозпредприятий. На этой неделе объём вырос ещё на 113 тонн, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Трактор в поле
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Трактор в поле

Всего за июль аграрии получат 967 тонн. По расчётам властей, этого хватит, чтобы без перерывов вести заготовку кормов и приступить к уборочной кампании в срок.

Вопрос решали совместно с федеральными ведомствами и нефтяными компаниями. Топливо отпускают двумя способами: напрямую с заводов и через областной сельхозкооператив "Доверие". Первым способом пользуются 10 крупных производителей — они забирают партию своими автоцистернами. Остальные 44 хозяйства получают топливо с помощью кооператива, который организует доставку.

Своевременная заправка техники критична для начала уборки. Задержка даже в несколько дней на пике сезона может привести к потерям урожая, особенно при непогоде. Решение о дополнительных объёмах позволяет фермерам планировать работу без простоя на заправках.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Шоу-бизнес
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Цена заманивает покупателей: Tenet T4L выходит против дорогих кроссоверов с прошлым Chery
Авто
Цена заманивает покупателей: Tenet T4L выходит против дорогих кроссоверов с прошлым Chery
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Военные новости
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Последние материалы
Россия и Китай объединили данные о леопардах в рамках нового трансграничного резервата
Кузбасс вошел в пятерку российских регионов с самым высоким объемом коммерческих кредитов
В Тюмени ищут волонтеров для укрепления дамб из-за паводка
Розовые рубашки для мальчиков в школе Карасайского района вызвали недовольство родителей
В Рязани раскрыли, сколько ещё прослужит Солотчинский мост
Промышленное производство в Кировской области упало на 12% за год
Анита Цой выступит на фестивале Русское лето в Орле
Три района Владивостока временно останутся без света: график отключения
В пещере Холе-Фельс нашли миниатюрные фигурки куропаток возрастом 40 тысяч лет
Мы влюблённые друг в друга: Пугачёва и Галкин* раскрыли секрет своего брака в Юрмале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.