Поставки дизельного топлива для аграриев Ивановской области увеличились

В Ивановской области увеличили поставки дизельного топлива для сельхозпредприятий. На этой неделе объём вырос ещё на 113 тонн, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Всего за июль аграрии получат 967 тонн. По расчётам властей, этого хватит, чтобы без перерывов вести заготовку кормов и приступить к уборочной кампании в срок.

Вопрос решали совместно с федеральными ведомствами и нефтяными компаниями. Топливо отпускают двумя способами: напрямую с заводов и через областной сельхозкооператив "Доверие". Первым способом пользуются 10 крупных производителей — они забирают партию своими автоцистернами. Остальные 44 хозяйства получают топливо с помощью кооператива, который организует доставку.

Своевременная заправка техники критична для начала уборки. Задержка даже в несколько дней на пике сезона может привести к потерям урожая, особенно при непогоде. Решение о дополнительных объёмах позволяет фермерам планировать работу без простоя на заправках.