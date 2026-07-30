Треть клещей в Псковской области оказались переносчиками боррелиоза

Почти каждый третий клещ в Псковской области переносит боррелиоз. Такие данные опубликовала региональная служба Роспотребнадзора по итогам исследований с начала сезона.
Специалисты проверили 2 202 особи: 1 636 из них сняли с людей, а 566 собрали в окружающей среде. Наибольшую опасность представляет иксодовый клещевой боррелиоз — эта инфекция зафиксирована у 30,4% исследованных насекомых.
|Инфекция
|Доля зараженных клещей
|Иксодовый клещевой боррелиоз
|30,4 %
|Моноцитарный эрлихиоз
|2,75 %
|Гранулоцитарный анаплазмоз
|2,08 %
|Клещевой вирусный энцефалит
|0,12 %
Для жителей региона, особенно тех, кто работает в лесу или посещает пригородные зоны, эти цифры означают необходимость повышенной осторожности. Боррелиоз встречается чаще всего, поэтому при обнаружении клеща важно быстро его удалить и обратиться к врачу для профилактики.
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