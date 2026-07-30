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Треть клещей в Псковской области оказались переносчиками боррелиоза

Россия » Северо-Запад » Псков

Почти каждый третий клещ в Псковской области переносит боррелиоз. Такие данные опубликовала региональная служба Роспотребнадзора по итогам исследований с начала сезона.

Иксодовый клещ
Фото: Pravda.ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иксодовый клещ

Специалисты проверили 2 202 особи: 1 636 из них сняли с людей, а 566 собрали в окружающей среде. Наибольшую опасность представляет иксодовый клещевой боррелиоз — эта инфекция зафиксирована у 30,4% исследованных насекомых.

Инфекция Доля зараженных клещей
Иксодовый клещевой боррелиоз 30,4 %
Моноцитарный эрлихиоз 2,75 %
Гранулоцитарный анаплазмоз 2,08 %
Клещевой вирусный энцефалит 0,12 %

Для жителей региона, особенно тех, кто работает в лесу или посещает пригородные зоны, эти цифры означают необходимость повышенной осторожности. Боррелиоз встречается чаще всего, поэтому при обнаружении клеща важно быстро его удалить и обратиться к врачу для профилактики.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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