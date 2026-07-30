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Благовещенск вошел в список городов России с лучшим качеством жизни

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Благовещенск попал в список городов России с лучшим качеством жизни. Результаты исследования подготовили аналитики госкорпорации ВЭБ. РФ, о чем сообщил мэр города Олег Имамеев.

Городская управа, Благовещенск, Амурская область
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Revtsov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Городская управа, Благовещенск, Амурская область

Рейтинг опирается на методику Минэкономразвития. Чтобы определить лидеров, эксперты проанализировали более 300 параметров: от темпов роста экономики и состояния дорог до эффективности работы с бизнесом и реализации национальных проектов. Данные собирали через статистические отчеты, геосервисы и прямые опросы горожан.

"Наша задача — держать эту высокую планку. Продолжим участвовать в президентских национальных проектах, привлекать частные инвестиции и, самое главное, делать Благовещенск удобным для жизни, работы и создания семьи", — отметил Олег Имамеев.

Помимо амурской столицы, в группу лидеров вошли Тюмень, Казань, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Ставрополь и Магас.

Критерии оценки Что изучали аналитики
Экономика и бизнес Развитие предпринимательства, инвестиционный климат
Городская среда Инфраструктура, благоустройство, нацпроекты
Социальный срез Опросы жителей, качество повседневной жизни

Для Благовещенска высокая позиция в рейтинге подтверждает статус главного логистического и административного узла Приамурья. Город, разделенный с Китаем лишь рекой Амур, становится более привлекательным для жизни и работы, что важно для удержания людей на Дальнем Востоке.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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