Благовещенск вошел в список городов России с лучшим качеством жизни

Благовещенск попал в список городов России с лучшим качеством жизни. Результаты исследования подготовили аналитики госкорпорации ВЭБ. РФ, о чем сообщил мэр города Олег Имамеев.
Рейтинг опирается на методику Минэкономразвития. Чтобы определить лидеров, эксперты проанализировали более 300 параметров: от темпов роста экономики и состояния дорог до эффективности работы с бизнесом и реализации национальных проектов. Данные собирали через статистические отчеты, геосервисы и прямые опросы горожан.
"Наша задача — держать эту высокую планку. Продолжим участвовать в президентских национальных проектах, привлекать частные инвестиции и, самое главное, делать Благовещенск удобным для жизни, работы и создания семьи", — отметил Олег Имамеев.
Помимо амурской столицы, в группу лидеров вошли Тюмень, Казань, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Ставрополь и Магас.
|Критерии оценки
|Что изучали аналитики
|Экономика и бизнес
|Развитие предпринимательства, инвестиционный климат
|Городская среда
|Инфраструктура, благоустройство, нацпроекты
|Социальный срез
|Опросы жителей, качество повседневной жизни
Для Благовещенска высокая позиция в рейтинге подтверждает статус главного логистического и административного узла Приамурья. Город, разделенный с Китаем лишь рекой Амур, становится более привлекательным для жизни и работы, что важно для удержания людей на Дальнем Востоке.
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