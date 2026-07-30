Минстрой и Минэнерго проверят готовность ДНР к зиме и обновят инфраструктуру

Представители Минстроя и Минэнерго России посетили Донецкую Народную Республику, чтобы проверить готовность региона к зиме и обсудить развитие социальной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Советский чугунный радиатор

Главным вопросом встречи стала подготовка к отопительному сезону 2026-2027 годов. Чиновники оценили техническое состояние лифтов в многоквартирных домах, а также ход работ по национальным проектам и Программе социально-экономического развития (ПСЭР).

Для жителей региона это означает масштабное обновление инженерных систем. В ведомствах назвали конкретные объемы предстоящих работ по модернизации ЖКХ:

Направление работ Объем / Количество Замена коммунальных сетей 331,8 км Модернизация коммунальных объектов 120 объектов Строительство новых котельных 3 объекта Прокладка тепловых сетей 1,9 км

Отдельно обсудили поставки топлива и алгоритмы действий при авариях. В Минэнерго РФ пояснили, что для каждого муниципалитета уже подготовили планы реагирования на внештатные ситуации.

"Отдельно рассмотрены вопросы взаимодействия органов власти, энергетических и коммунальных организаций для максимально оперативной и слаженной ликвидации последствий технологических нарушений", — сообщили в Минэнерго РФ.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех