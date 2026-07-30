Минстрой и Минэнерго проверят готовность ДНР к зиме и обновят инфраструктуру

Представители Минстроя и Минэнерго России посетили Донецкую Народную Республику, чтобы проверить готовность региона к зиме и обсудить развитие социальной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.
Главным вопросом встречи стала подготовка к отопительному сезону 2026-2027 годов. Чиновники оценили техническое состояние лифтов в многоквартирных домах, а также ход работ по национальным проектам и Программе социально-экономического развития (ПСЭР).
Для жителей региона это означает масштабное обновление инженерных систем. В ведомствах назвали конкретные объемы предстоящих работ по модернизации ЖКХ:
|Направление работ
|Объем / Количество
|Замена коммунальных сетей
|331,8 км
|Модернизация коммунальных объектов
|120 объектов
|Строительство новых котельных
|3 объекта
|Прокладка тепловых сетей
|1,9 км
Отдельно обсудили поставки топлива и алгоритмы действий при авариях. В Минэнерго РФ пояснили, что для каждого муниципалитета уже подготовили планы реагирования на внештатные ситуации.
"Отдельно рассмотрены вопросы взаимодействия органов власти, энергетических и коммунальных организаций для максимально оперативной и слаженной ликвидации последствий технологических нарушений", — сообщили в Минэнерго РФ.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.