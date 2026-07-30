ГАТИ вводит дорожные ограничения в Калининском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга с 1 августа

В Калининском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга с 1 августа вступают в силу дорожные ограничения. По информации ГАТИ, изменения связаны с плановым ремонтом асфальта и восстановлением территории после прокладки газовых сетей.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Санкт-Петербург

Калининский район

Дорожные работы на севере города разделены на несколько этапов, которые затронут крупные магистрали:

С 1 по 2 августа: полностью закрыт проезд по Светлановскому проспекту (участок от проспекта Просвещения до Тимуровской улицы). Ограничения коснутся и перекрестка с проспектом Просвещения — движение будут перекрывать поэтапно в сторону Светлановского со стороны улиц Ольги Форш и Брянцева.

полностью закрыт проезд по Светлановскому проспекту (участок от проспекта Просвещения до Тимуровской улицы). Ограничения коснутся и перекрестка с проспектом Просвещения — движение будут перекрывать поэтапно в сторону Светлановского со стороны улиц Ольги Форш и Брянцева. С 1 по 2 августа: сужена проезжая часть на Светлановском проспекте от Тимуровской улицы до Суздальского проспекта.

сужена проезжая часть на Светлановском проспекте от Тимуровской улицы до Суздальского проспекта. С 1 по 9 августа: ограничено движение по проспекту Непокоренных на всем протяжении от площади Мужества до Пискаревского проспекта.

Красногвардейский район

На Малой Охте завершают работы после прокладки газопровода. С 1 по 6 августа вводятся следующие изменения:

Закрывается движение по Малоохтинскому проспекту на отрезке от Малоохтинской набережной до Перевозного переулка.

Ограничивается проезд по Малоохтинской набережной в районе пересечения с Малоохтинским проспектом.

Участок Срок Тип ограничений Светлановский пр. (от Просвещения до Тимуровской) 1-2 августа Закрытие Пр. Непокоренных (от пл. Мужества до Пискаревского) 1-9 августа Ограничение Малоохтинский пр. (до Перевозного пер.) 1-6 августа Закрытие

Для объезда перекрытого участка в Красногвардейском районе водителям рекомендуют использовать Малоохтинскую набережную, Республиканскую улицу и свободные участки Малоохтинского проспекта.

По оценке специалиста по региональной инфраструктуре Ольги Морозовой, концентрация ремонтов на ключевых проспектах в начале августа может привести к росту нагрузки на Суздальский проспект и Гражданский проспект, поэтому маршруты через северные районы стоит планировать с учетом возможных задержек в 15-20 минут.

Экспертная проверка: специалист по региональной инфраструктуре специалист по региональной инфраструктуре Ольга Морозова