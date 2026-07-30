ГАТИ вводит дорожные ограничения в Калининском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга с 1 августа

В Калининском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга с 1 августа вступают в силу дорожные ограничения. По информации ГАТИ, изменения связаны с плановым ремонтом асфальта и восстановлением территории после прокладки газовых сетей.
Дорожные работы на севере города разделены на несколько этапов, которые затронут крупные магистрали:
На Малой Охте завершают работы после прокладки газопровода. С 1 по 6 августа вводятся следующие изменения:
|Участок
|Срок
|Тип ограничений
|Светлановский пр. (от Просвещения до Тимуровской)
|1-2 августа
|Закрытие
|Пр. Непокоренных (от пл. Мужества до Пискаревского)
|1-9 августа
|Ограничение
|Малоохтинский пр. (до Перевозного пер.)
|1-6 августа
|Закрытие
Для объезда перекрытого участка в Красногвардейском районе водителям рекомендуют использовать Малоохтинскую набережную, Республиканскую улицу и свободные участки Малоохтинского проспекта.
По оценке специалиста по региональной инфраструктуре Ольги Морозовой, концентрация ремонтов на ключевых проспектах в начале августа может привести к росту нагрузки на Суздальский проспект и Гражданский проспект, поэтому маршруты через северные районы стоит планировать с учетом возможных задержек в 15-20 минут.
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