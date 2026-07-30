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ГАТИ вводит дорожные ограничения в Калининском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга с 1 августа

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Калининском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга с 1 августа вступают в силу дорожные ограничения. По информации ГАТИ, изменения связаны с плановым ремонтом асфальта и восстановлением территории после прокладки газовых сетей.

Санкт-Петербург
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Санкт-Петербург

Калининский район

Дорожные работы на севере города разделены на несколько этапов, которые затронут крупные магистрали:

  • С 1 по 2 августа: полностью закрыт проезд по Светлановскому проспекту (участок от проспекта Просвещения до Тимуровской улицы). Ограничения коснутся и перекрестка с проспектом Просвещения — движение будут перекрывать поэтапно в сторону Светлановского со стороны улиц Ольги Форш и Брянцева.
  • С 1 по 2 августа: сужена проезжая часть на Светлановском проспекте от Тимуровской улицы до Суздальского проспекта.
  • С 1 по 9 августа: ограничено движение по проспекту Непокоренных на всем протяжении от площади Мужества до Пискаревского проспекта.

Красногвардейский район

На Малой Охте завершают работы после прокладки газопровода. С 1 по 6 августа вводятся следующие изменения:

  • Закрывается движение по Малоохтинскому проспекту на отрезке от Малоохтинской набережной до Перевозного переулка.
  • Ограничивается проезд по Малоохтинской набережной в районе пересечения с Малоохтинским проспектом.
Участок Срок Тип ограничений
Светлановский пр. (от Просвещения до Тимуровской) 1-2 августа Закрытие
Пр. Непокоренных (от пл. Мужества до Пискаревского) 1-9 августа Ограничение
Малоохтинский пр. (до Перевозного пер.) 1-6 августа Закрытие

Для объезда перекрытого участка в Красногвардейском районе водителям рекомендуют использовать Малоохтинскую набережную, Республиканскую улицу и свободные участки Малоохтинского проспекта.

По оценке специалиста по региональной инфраструктуре Ольги Морозовой, концентрация ремонтов на ключевых проспектах в начале августа может привести к росту нагрузки на Суздальский проспект и Гражданский проспект, поэтому маршруты через северные районы стоит планировать с учетом возможных задержек в 15-20 минут.

Экспертная проверка: специалист по региональной инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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