Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разлив рек отрезал два села на севере Амурской области от внешнего мира
Казахстанцы стали есть больше мяса и овощей при сокращении доли сахара
Ремонт на улице Зыряновской ограничит движение трамвая №13 в Новосибирске
Число элитных отелей на Кубани выросло в полтора раза за пять лет
Больше никакого мата в треках: решение артиста в Израиле отсекло часть его старой аудитории
Инвестиции в 67 млн долларов помогут переработать обгоревшую древесину в Абайской области
Модель на базе нейросети выявляет преддиабет по индексу массы тела и длине бедра
Жители и гости посёлка Солнечное получили доступ к стабильному интернету
В Польше паника: залетевший объект выявил критический провал в системе ПВО

В центре Барнаула появятся остановки с картами туристических маршрутов

Россия » Сибирь » Барнаул

В Барнауле утвердили дизайн новых автобусных остановок, которые установят в историческом центре города к концу текущего года. Городской совет по развитию туризма 30 июля одобрил единый образ 21 павильона: 14 — на проспекте Ленина, семь — на проспекте Красноармейском и проспекте Строителей. Остановки станут не только местом ожидания транспорта, но и туристическими навигаторами: внутри разместят карты пешеходных маршрутов и сведения о достопримечательностях, а снаружи — афишу городских и краевых мероприятий.

Городской автобус на остановке
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Городской автобус на остановке

Проект и финансирование

Монтаж 14 остановок на проспекте Ленина входит в третий этап проекта туристического года. На эти цели Барнаул получил федеральную субсидию 19,6 млн рублей, городское софинансирование составило 2,2 млн рублей. По итогам торгов стоимость контракта снизилась до 16,7 млн рублей. Подрядчиком стало барнаульское ООО "Капитал". Срок выполнения работ — до 1 ноября 2026 года. Торги по остальным семи павильонам на сайте госзакупок пока не зафиксированы.

Показатель Значение
Федеральная субсидия 19,6 млн руб.
Софинансирование города 2,2 млн руб.
Цена контракта после торгов 16,7 млн руб.
Количество павильонов на пр. Ленина 14
Срок сдачи 1 ноября 2026 г.

Для сравнения: остановки за пределами центра обходятся дешевле. 24 июня мэрия заключила контракт с ООО "Август" на три павильона на улице 50 лет СССР, проспекте Комсомольском и улице Аванесова за 380 тысяч рублей при начальной цене около 500 тысяч.

"Новые павильоны выполняют двойную функцию: улучшают комфорт ожидания транспорта и работают как элемент навигации для гостей города. Важно, что дизайн утвержден единообразно — это создаёт узнаваемый визуальный код центра. Туристическая информация на остановках снижает барьер для самостоятельных прогулок: человек видит маршрут сразу на месте, не ищет его в телефоне. Но эффект будет устойчивым только при условии регулярного обновления контента на стендах и качественного содержания павильонов зимой", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Сейчас читают
Цена заманивает покупателей: Tenet T4L выходит против дорогих кроссоверов с прошлым Chery
Авто
Цена заманивает покупателей: Tenet T4L выходит против дорогих кроссоверов с прошлым Chery
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Шоу-бизнес
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Авто
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Последние материалы
Россия и Китай объединили данные о леопардах в рамках нового трансграничного резервата
Кузбасс вошел в пятерку российских регионов с самым высоким объемом коммерческих кредитов
В Тюмени ищут волонтеров для укрепления дамб из-за паводка
Розовые рубашки для мальчиков в школе Карасайского района вызвали недовольство родителей
В Рязани раскрыли, сколько ещё прослужит Солотчинский мост
Промышленное производство в Кировской области упало на 12% за год
Анита Цой выступит на фестивале Русское лето в Орле
Три района Владивостока временно останутся без света: график отключения
В пещере Холе-Фельс нашли миниатюрные фигурки куропаток возрастом 40 тысяч лет
Мы влюблённые друг в друга: Пугачёва и Галкин* раскрыли секрет своего брака в Юрмале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.