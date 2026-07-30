В центре Барнаула появятся остановки с картами туристических маршрутов

В Барнауле утвердили дизайн новых автобусных остановок, которые установят в историческом центре города к концу текущего года. Городской совет по развитию туризма 30 июля одобрил единый образ 21 павильона: 14 — на проспекте Ленина, семь — на проспекте Красноармейском и проспекте Строителей. Остановки станут не только местом ожидания транспорта, но и туристическими навигаторами: внутри разместят карты пешеходных маршрутов и сведения о достопримечательностях, а снаружи — афишу городских и краевых мероприятий.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Городской автобус на остановке

Проект и финансирование

Монтаж 14 остановок на проспекте Ленина входит в третий этап проекта туристического года. На эти цели Барнаул получил федеральную субсидию 19,6 млн рублей, городское софинансирование составило 2,2 млн рублей. По итогам торгов стоимость контракта снизилась до 16,7 млн рублей. Подрядчиком стало барнаульское ООО "Капитал". Срок выполнения работ — до 1 ноября 2026 года. Торги по остальным семи павильонам на сайте госзакупок пока не зафиксированы.

Показатель Значение Федеральная субсидия 19,6 млн руб. Софинансирование города 2,2 млн руб. Цена контракта после торгов 16,7 млн руб. Количество павильонов на пр. Ленина 14 Срок сдачи 1 ноября 2026 г.

Для сравнения: остановки за пределами центра обходятся дешевле. 24 июня мэрия заключила контракт с ООО "Август" на три павильона на улице 50 лет СССР, проспекте Комсомольском и улице Аванесова за 380 тысяч рублей при начальной цене около 500 тысяч.

"Новые павильоны выполняют двойную функцию: улучшают комфорт ожидания транспорта и работают как элемент навигации для гостей города. Важно, что дизайн утвержден единообразно — это создаёт узнаваемый визуальный код центра. Туристическая информация на остановках снижает барьер для самостоятельных прогулок: человек видит маршрут сразу на месте, не ищет его в телефоне. Но эффект будет устойчивым только при условии регулярного обновления контента на стендах и качественного содержания павильонов зимой", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова