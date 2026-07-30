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Беспилотный катер начнет перевозить документы на выборах в Архангельской области

Россия » Северо-Запад » Архангельск

Центральная избирательная комиссия и АФК "Система" договорились использовать беспилотный катер для перевозки документов на выборах в Архангельской области. Соглашение подписали председатель ЦИК Элла Памфилова и глава совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.

Избирательный участок с синими кабинами для голосования
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Избирательный участок с синими кабинами для голосования

Для доставки бумаг задействуют судно "Странник 575", которое предоставила компания "Ситроникс КТ". Ранее подобные технологии пробовали использовать в Великом Новгороде, на Сахалине и в ЯНАО.

"В предыдущие выборы в Великом Новгороде мы уже проводили такой эксперимент, на Сахалине, в Ямало-Ненецком автономном округе. Сейчас этот беспилотник поедет в Архангельскую область", — сообщила Элла Памфилова.

Переход на безэкипажный транспорт должен ускорить передачу итоговых данных в вышестоящие комиссии и снизить расходы на логистику. Для жителей удаленных северных поселков, где сообщение часто зависит от навигации и доступности водных путей, это означает более стабильную работу избирательных участков.

Опыт Архангельской области с беспилотниками

Поморье постепенно становится площадкой для обкатки морских роботов. В начале лета здесь протестировали безэкипажный катер "Оркан". Судно передали Северному (Арктическому) федеральному университету в феврале 2026 года по инициативе губернатора Александра Цыбульского.

Судно Назначение / Статус
"Странник 575" Доставка избирательной документации в Архангельской области
"Оркан" Испытания в САФУ, развитие высокотехнологичной логистики региона
"Бриз" Тестирование в Архангельске (прошлый год), текущий статус неизвестен

Внедрение таких судов может упростить грузоперевозки в Арктической зоне и создать новые рабочие места для инженеров и операторов. Однако практика показывает, что не все проекты доходят до конца: например, о судьбе беспилотника "Бриз", который тестировали в прошлом году, официальных данных нет.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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