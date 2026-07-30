Фекальное загрязнение воды обнаружено на пяти популярных пляжах Петрозаводска

Роспотребнадзор Карелии подвёл итоги плановой проверки популярных мест купания в Петрозаводске и Прионежском районе. Исследования воды и почвы, проведённые в июне 2026 года, показали: большинство неофициальных пляжей не соответствуют санитарным нормам по микробиологическим показателям. Купаться там опасно для здоровья.
В воде пяти популярных локаций превышены нормы по колиформным бактериям и энтерококкам — показателям фекального загрязнения. Контакт с такой водой может вызвать острые кишечные инфекции и другие заболевания.
|Место отдыха
|Водный объект
|Что обнаружено в воде
|Каменный Карьер
|Каменный Карьер
|Энтерококки
|Сайнаволок
|Онежское озеро
|Обобщённые колиформные бактерии, энтерококки
|Пески
|Онежское озеро
|E.coli (кишечная палочка), обобщённые колиформные бактерии
|Набережная Гюллинга
|Река Лососинка
|E.coli, обобщённые колиформные бактерии
|Район Октябрьский, ул. Московская
|Онежское озеро
|E.coli, обобщённые колиформные бактерии
Единственным местом, где вода соответствовала всем нормам, стало озеро Лососинное. Однако и там есть проблема: почва на пляже загрязнена колиформными бактериями, включая E.coli. Безопасной по почве почва оказалась только в двух точках — на Каменном карьере и в Сайнаволоке.
Ситуация усугубляет системный пробел: в Карелии до сих пор нет ни одного официально открытого пляжа. Соответственно, нет и инфраструктуры, которая обязана обеспечивать безопасность купающихся — душей, туалетов, пункта медассистента, регулярного уборки территории и, главное, ежедневного лабораторного контроля за качеством воды в купальном сезоне.
Пока регион не определится со списком официальных пляжей и не выделит средства на их благоустройство и контроль, жители Петрозаводска и Прионежского района будут вынуждены выбирать между риском заразиться на любимом "диком" пляже и поездкой в проверенные, но часто удалённые места.
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