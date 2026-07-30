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Фекальное загрязнение воды обнаружено на пяти популярных пляжах Петрозаводска

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Роспотребнадзор Карелии подвёл итоги плановой проверки популярных мест купания в Петрозаводске и Прионежском районе. Исследования воды и почвы, проведённые в июне 2026 года, показали: большинство неофициальных пляжей не соответствуют санитарным нормам по микробиологическим показателям. Купаться там опасно для здоровья.

Люди на берегу реки
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Люди на берегу реки

В воде пяти популярных локаций превышены нормы по колиформным бактериям и энтерококкам — показателям фекального загрязнения. Контакт с такой водой может вызвать острые кишечные инфекции и другие заболевания.

Место отдыха Водный объект Что обнаружено в воде
Каменный Карьер Каменный Карьер Энтерококки
Сайнаволок Онежское озеро Обобщённые колиформные бактерии, энтерококки
Пески Онежское озеро E.coli (кишечная палочка), обобщённые колиформные бактерии
Набережная Гюллинга Река Лососинка E.coli, обобщённые колиформные бактерии
Район Октябрьский, ул. Московская Онежское озеро E.coli, обобщённые колиформные бактерии

Единственным местом, где вода соответствовала всем нормам, стало озеро Лососинное. Однако и там есть проблема: почва на пляже загрязнена колиформными бактериями, включая E.coli. Безопасной по почве почва оказалась только в двух точках — на Каменном карьере и в Сайнаволоке.

Ситуация усугубляет системный пробел: в Карелии до сих пор нет ни одного официально открытого пляжа. Соответственно, нет и инфраструктуры, которая обязана обеспечивать безопасность купающихся — душей, туалетов, пункта медассистента, регулярного уборки территории и, главное, ежедневного лабораторного контроля за качеством воды в купальном сезоне.

"Микробиологическое загрязнение воды в неофициальных местах купания — типичная проблема для городских и пригородных водоёмов. Источники здесь стандартные: неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды, поверхностный сток с населённых территорий, бытовая деятельность отдыхающих, отсутствие санитарных зон. Вода в Онежском озере и реках может самоочищаться, но нагрузка от агломерации Петрозаводска превышает буферную способность экосистемы в зонах прибрежных водосборов. Отсутствие официальных пляжей означает, что никто не несёт ответственности за состояние дна, береговой линии и регулярный замер показателей. Люди купаются на свой страх и риск, а Роспотребнадзор фиксирует факты загрязнения постфактум", — пояснил эколог, специалист по природопользованию Игорь Степанов.

Пока регион не определится со списком официальных пляжей и не выделит средства на их благоустройство и контроль, жители Петрозаводска и Прионежского района будут вынуждены выбирать между риском заразиться на любимом "диком" пляже и поездкой в проверенные, но часто удалённые места.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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