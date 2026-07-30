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Меньше зависимости от поставщиков: в Бородино освоили выпуск механизма для вагонов

Россия » Сибирь » Красноярск

Бородинский ремонтно-механический завод (ООО "ЕСК СУЭК") начал самостоятельно производить цилиндры разгрузки двойного действия для думпкаров. Ранее предприятие выпускало только отдельные детали, а готовые узлы закупало у внешних поставщиков. Теперь завод замкнул весь цикл: от проектирования до финальных испытаний.

Рабочие у конвейера
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Рабочие у конвейера

Цилиндр отвечает за разгрузку вагона-самосвала, который перевозит вскрышные породы на угольном разрезе. От работы этого узла зависит темп всего комплекса и скорость подготовки угольных пластов к добыче. Стабильная работа техники напрямую влияет на поставки топлива для электростанций и ТЭЦ Красноярска, что особенно критично в отопительный период.

Специалисты завода подготовили документацию, освоили технологию сборки и выпустили первый образец. Узел уже установили на думпкар Бородинского погрузочно-транспортного управления, он работает в штатном режиме.

"Теперь мы можем сами изготовить и заменить этот узел, не ожидая поставок. Это сокращает сроки ремонта и снижает риск простоев техники", — отметил старший мастер участка по ремонту горнотранспортного оборудования Бородинского РМЗ Александр Кайзер.

Производственные возможности

Цилиндры разгрузки стали частью ассортимента завода, который насчитывает около тысячи наименований изделий для горнодобывающей техники. Для производства используют станки с ЧПУ, роботизированные сварочные комплексы и испытательные стенды.

Направление Результат
Ассортимент Около 1000 наименований изделий
Технологии ЧПУ, роботизированная сварка, испытательные стенды
Стратегия Импортозамещение зарубежных аналогов

Собственное производство узлов снижает зависимость от внешнего рынка и укрепляет машиностроительный потенциал Красноярского края. Разработки завода ранее получали Национальную премию "Приоритет" и награды выставки "Уголь России и Майнинг".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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