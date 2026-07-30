Россия и Китай объединили данные о леопардах в рамках нового трансграничного резервата

Популяция дальневосточного леопарда за последние 20 лет увеличилась в шесть раз. Сейчас на заповедных территориях России и Китая насчитывается 223 особи, тогда как в начале 2000-х в дикой природе оставалось всего 35 кошек.
Данные объединили ученые национального парка "Земля леопарда" и Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда КНР. Специалисты зафиксировали животных в рамках трансграничного резервата "Земля больших кошек", соглашение о создании которого Россия и Китай подписали 16 мая 2024 года.
|Территория / Параметр
|Количество особей
|Национальный парк "Земля леопарда" (РФ)
|135
|Северо-восточный парк тигра и леопарда (КНР)
|115
|Трансграничные особи (перемещаются между странами)
|27
|Итоговая численность
|223
Биологи отмечают, что популяция находится в стабильном состоянии. Главным признаком этого стало соотношение полов: самок больше, чем самцов (1,1 к 1), что обеспечивает естественный прирост численности.
"За этими цифрами стоит труд тысяч людей — учёных, инспекторов, просветителей и меценатов. Леопард — индикатор здоровья экосистемы. Если популяция стабильна, значит благополучны и леса, и реки, и воздух", — пояснил директор нацпарка "Земля леопарда" Виктор Бардюк.
Для точного подсчета животных специалисты расширили сеть фотоловушек и обновили техническое оснащение. Часть этих работ была профинансирована банком ВТБ, который с 2023 года поддерживает нацпарк и опекает семью из четырех леопардов.
"Шестикратный рост популяции — результат внимания профессионального сообщества, финансовой поддержки компаний и неравнодушного отношения к природному наследию", — отметил советник президента — председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы Пётр Шпиленок.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.