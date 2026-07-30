Россия и Китай объединили данные о леопардах в рамках нового трансграничного резервата

Популяция дальневосточного леопарда за последние 20 лет увеличилась в шесть раз. Сейчас на заповедных территориях России и Китая насчитывается 223 особи, тогда как в начале 2000-х в дикой природе оставалось всего 35 кошек.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Леопард

Данные объединили ученые национального парка "Земля леопарда" и Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда КНР. Специалисты зафиксировали животных в рамках трансграничного резервата "Земля больших кошек", соглашение о создании которого Россия и Китай подписали 16 мая 2024 года.

Территория / Параметр Количество особей Национальный парк "Земля леопарда" (РФ) 135 Северо-восточный парк тигра и леопарда (КНР) 115 Трансграничные особи (перемещаются между странами) 27 Итоговая численность 223

Биологи отмечают, что популяция находится в стабильном состоянии. Главным признаком этого стало соотношение полов: самок больше, чем самцов (1,1 к 1), что обеспечивает естественный прирост численности.

"За этими цифрами стоит труд тысяч людей — учёных, инспекторов, просветителей и меценатов. Леопард — индикатор здоровья экосистемы. Если популяция стабильна, значит благополучны и леса, и реки, и воздух", — пояснил директор нацпарка "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

Для точного подсчета животных специалисты расширили сеть фотоловушек и обновили техническое оснащение. Часть этих работ была профинансирована банком ВТБ, который с 2023 года поддерживает нацпарк и опекает семью из четырех леопардов.

"Шестикратный рост популяции — результат внимания профессионального сообщества, финансовой поддержки компаний и неравнодушного отношения к природному наследию", — отметил советник президента — председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы Пётр Шпиленок.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов