Кузбасс вошел в пятерку российских регионов с самым высоким объемом коммерческих кредитов. По данным Минфина, на этот регион, а также на Архангельскую, Иркутскую, Нижегородскую и Мурманскую области приходится почти половина всех банковских заимствований субъектов РФ.
В июле общая сумма долгов регионов перед коммерческими банками достигла 680 миллиардов рублей. Это максимальный показатель за последние девять лет.
|Показатель
|Значение
|Общий объем банковских долгов регионов (июль)
|680 млрд рублей
|Стоимость коммерческого кредита
|Ключевая ставка ЦБ + 1-3,5%
В Кузбассе и других добывающих областях рост долгов вызван снижением поступлений налога на прибыль. При этом банковские займы обходятся бюджету дороже государственных: процентная ставка привязана к ключевой ставке ЦБ с дополнительной надбавкой.
Текущая ситуация еще не означает долгового кризиса, но создает риски для социальных расходов. Рост трат на обслуживание кредитов может привести к сокращению средств на ремонт дорог, развитие ЖКХ и содержание образовательных учреждений.
На этом фоне за последний месяц зафиксировано заметное ухудшение финансовых показателей предприятий региона.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.