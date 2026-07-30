Кузбасс вошел в пятерку российских регионов с самым высоким объемом коммерческих кредитов

Кузбасс вошел в пятерку российских регионов с самым высоким объемом коммерческих кредитов. По данным Минфина, на этот регион, а также на Архангельскую, Иркутскую, Нижегородскую и Мурманскую области приходится почти половина всех банковских заимствований субъектов РФ.

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В июле общая сумма долгов регионов перед коммерческими банками достигла 680 миллиардов рублей. Это максимальный показатель за последние девять лет.

Показатель Значение Общий объем банковских долгов регионов (июль) 680 млрд рублей Стоимость коммерческого кредита Ключевая ставка ЦБ + 1-3,5%

В Кузбассе и других добывающих областях рост долгов вызван снижением поступлений налога на прибыль. При этом банковские займы обходятся бюджету дороже государственных: процентная ставка привязана к ключевой ставке ЦБ с дополнительной надбавкой.

Текущая ситуация еще не означает долгового кризиса, но создает риски для социальных расходов. Рост трат на обслуживание кредитов может привести к сокращению средств на ремонт дорог, развитие ЖКХ и содержание образовательных учреждений.

На этом фоне за последний месяц зафиксировано заметное ухудшение финансовых показателей предприятий региона.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов