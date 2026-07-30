Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Курьер службы доставки спас женщину от нападения в Алматы
6 месяцев или потеря денег: что обязаны сделать родственники после смерти пенсионера
Власти Астаны подали в суд на 30 родителей для лишения их прав
В Луганске предупредили о перебоях в подаче воды 30 июля
Янтарное солнце в стеклянной банке: секрет консервированной дыни с цитрусовой ноткой
Беспилотный катер начнет перевозить документы на выборах в Архангельской области
Фекальное загрязнение воды обнаружено на пяти популярных пляжах Петрозаводска
Пустыни, зелень и море: чем Оман покоряет туристов, уставших от отдыха в ОАЭ
Меньше зависимости от поставщиков: в Бородино освоили выпуск механизма для вагонов

Кузбасс вошел в пятерку российских регионов с самым высоким объемом коммерческих кредитов

Россия » Сибирь » Кемерово

Кузбасс вошел в пятерку российских регионов с самым высоким объемом коммерческих кредитов. По данным Минфина, на этот регион, а также на Архангельскую, Иркутскую, Нижегородскую и Мурманскую области приходится почти половина всех банковских заимствований субъектов РФ.

Женщина за ноутбуком с счетами
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Женщина за ноутбуком с счетами

В июле общая сумма долгов регионов перед коммерческими банками достигла 680 миллиардов рублей. Это максимальный показатель за последние девять лет.

Показатель Значение
Общий объем банковских долгов регионов (июль) 680 млрд рублей
Стоимость коммерческого кредита Ключевая ставка ЦБ + 1-3,5%

В Кузбассе и других добывающих областях рост долгов вызван снижением поступлений налога на прибыль. При этом банковские займы обходятся бюджету дороже государственных: процентная ставка привязана к ключевой ставке ЦБ с дополнительной надбавкой.

Текущая ситуация еще не означает долгового кризиса, но создает риски для социальных расходов. Рост трат на обслуживание кредитов может привести к сокращению средств на ремонт дорог, развитие ЖКХ и содержание образовательных учреждений.

На этом фоне за последний месяц зафиксировано заметное ухудшение финансовых показателей предприятий региона.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Новые внедорожники Toyota Fortuner из ОАЭ появились в России через параллельный импорт
Авто
Новые внедорожники Toyota Fortuner из ОАЭ появились в России через параллельный импорт
В Нижегородской области 3050 охотников претендуют на ограниченные квоты на добычу
Нижегородская область
В Нижегородской области 3050 охотников претендуют на ограниченные квоты на добычу
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Военные новости
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Последние материалы
Россия и Китай объединили данные о леопардах в рамках нового трансграничного резервата
Кузбасс вошел в пятерку российских регионов с самым высоким объемом коммерческих кредитов
В Тюмени ищут волонтеров для укрепления дамб из-за паводка
Розовые рубашки для мальчиков в школе Карасайского района вызвали недовольство родителей
В Рязани раскрыли, сколько ещё прослужит Солотчинский мост
Промышленное производство в Кировской области упало на 12% за год
Анита Цой выступит на фестивале Русское лето в Орле
Три района Владивостока временно останутся без света: график отключения
В пещере Холе-Фельс нашли миниатюрные фигурки куропаток возрастом 40 тысяч лет
Мы влюблённые друг в друга: Пугачёва и Галкин* раскрыли секрет своего брака в Юрмале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.