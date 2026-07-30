В Тюмени ищут волонтеров для укрепления дамб из-за паводка

В Тюмени создан оперативный штаб волонтеров для помощи в борьбе с паводком. Техника и экстренные службы работают на пределе, но для укрепления защитных сооружений и выполнения земляных работ не хватает рук. Об этом 30 июля сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Река и мост в пасмурную погоду

Первый заместитель главы города Юрий Баранчук обратился к жителям с просьбой присоединиться к работе на участках. Добровольцам обещают горячее питание, воду и инструмент. Параллельно губернатор Александр Моор лично контролирует самые напряженные направления: у озера Оброчное уровень воды уже выше, чем в реке Туре, а синоптики обещают новые дожди. Принято решение о сбросе воды из озера, на улицах Лесопарковой и Береговой ведутся инженерные работы, а за состоянием дамб теперь следят беспилотники.

Гидрологическая обстановка: рост замедлился, но порог превышен

По данным на утро 30 июля, рост уровня воды в реке Тура в пределах Тюмени замедлился до 3 см в сутки. Однако отметка "опасное явление" превышена на 39 см. В Тюменском районе на реке Пышма ситуация иная: прирост за сутки составил 28 см, хотя до опасной отметки пока остается запас.

Гидропост Река Уровень воды (см) Рост за сутки (см) Отметка "опасное явление" (см) Тюмень Тура 889 +3 850 (превышена на 39) Богандинское Пышма 539 +28 662 (не достигнута)

Режим ЧС регионального уровня во введен в Тюмени и Тюменском округе с 12:00 27 июля. Это дает экстренным службам права на оперативное принятие решений и привлечение ресурсов. Границы зон затопления уточняются по мере прибытия воды.

Инженерная работа на месте: от мешков до сброса озера

Губернатор Александр Моор вместе с главой города Максимом Афанасьевым обследовал критические участки. Главная тревога — озеро Оброчное. Уровень воды в нем оказался выше речного, что создает угрозу прорыва на прилегающие территории. Моор поручил организовать дополнительный сброс воды, чтобы снизить нагрузку на природную перегородку.

На улице Лесопарковой продолжается насыпь защитной дамбы. Губернатор распорядился демонтировать асфальтированную дорожку и ограждения, мешавшие качественному уплотнению грунта. Готовое сооружение прикрыли защитной пленкой — мера базовая, но критически важная для удержания формы насыпи при подтапливании.

Второй проблемный узел — улица Береговая напротив Свято-Троицкого монастыря. Здесь течение реки активно подмывает дамбу. Решено укрепить берег мешками с грунтом. Технологию назвали проверенной: аналогичный метод сработал во время паводка в Ишиме в 2024 году.

Аэромониторинг дамб: беспилотники вместо обходов

В Тюменском районе запустили ежедневный мониторинг гидротехнических сооружений с помощью беспилотников. Специалисты удаленно оценивают состояние дамб и насыпей, фиксируя ранние признаки деформаций или просачек. Это позволяет реагировать точечно и не тратить время на пешие обходы километровых участков в условиях подтопленности.

Как помочь и где узнать достоверную информацию

Волонтерский штаб работает по телефонам, указанным в официальных источниках администрации Тюмени. Записанным участникам обеспечат инвентарь, питьевую воду и горячее питание. Работы планируются по заранее разработанному плану на конкретных участках укрепления.

Экспертная проверка:

эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова