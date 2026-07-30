В нескольких городах и районах Луганской Народной Республики 30 июля ограничено водоснабжение. Как сообщили в государственном предприятии «Лугансквода», перебои связаны с проведением плановых и аварийно-восстановительных работ на сетях.
Ремонтные бригады задействованы на объектах в 13 муниципалитетах. Стабильная подача ресурса может быть нарушена в течение всего дня не только по указанным адресам, но и в прилегающих жилых массивах.
|Населенный пункт / Район
|Локации (улицы, кварталы)
|Луганск
|Ул. Луганской Правды, Оборонная, Волгоградская, Артема, Чапаева, Боженко, кв. Дзержинского, кв. Солнечный, 2-й Танковый проезд и другие.
|Краснодонский район
|Краснодон (ул. Белинского, Некрасова, Ватутина), Молодогвардейск (ул. Молодежная), пос. Семейкино и Новосветловка.
|Ровеньки
|Ул. Спортивная, Кирова, Крупской, Петраковского, Совхозная, квартал Суворова.
|Брянка
|Ул. Артема, Ферганская, Индустриальная, Морозова, Луговая, пер. Брянский.
|Прочие города
|Алчевск, Антрацит, Кировск, Первомайск, Свердловск, Северодонецк, Стаханов, пос. Белое, Станица Луганская.
Специалисты предприятия устраняют порывы и ведут замену изношенных участков трубопроводов. Точные сроки восстановления штатного давления в системе зависят от сложности повреждений на конкретных участках.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.