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В Луганске предупредили о перебоях в подаче воды 30 июля

Россия » Новороссия » Луганск

В нескольких городах и районах Луганской Народной Республики 30 июля ограничено водоснабжение. Как сообщили в государственном предприятии «Лугансквода», перебои связаны с проведением плановых и аварийно-восстановительных работ на сетях.

Смеситель
Фото: unsplash.com by Douglas Fehr is licensed under Free to use under the Unsplash License
Смеситель

Ремонтные бригады задействованы на объектах в 13 муниципалитетах. Стабильная подача ресурса может быть нарушена в течение всего дня не только по указанным адресам, но и в прилегающих жилых массивах.

География ремонтных работ 30 июля

Населенный пункт / Район Локации (улицы, кварталы)
Луганск Ул. Луганской Правды, Оборонная, Волгоградская, Артема, Чапаева, Боженко, кв. Дзержинского, кв. Солнечный, 2-й Танковый проезд и другие.
Краснодонский район Краснодон (ул. Белинского, Некрасова, Ватутина), Молодогвардейск (ул. Молодежная), пос. Семейкино и Новосветловка.
Ровеньки Ул. Спортивная, Кирова, Крупской, Петраковского, Совхозная, квартал Суворова.
Брянка Ул. Артема, Ферганская, Индустриальная, Морозова, Луговая, пер. Брянский.
Прочие города Алчевск, Антрацит, Кировск, Первомайск, Свердловск, Северодонецк, Стаханов, пос. Белое, Станица Луганская.

Специалисты предприятия устраняют порывы и ведут замену изношенных участков трубопроводов. Точные сроки восстановления штатного давления в системе зависят от сложности повреждений на конкретных участках.

Куда обращаться при отсутствии воды

  1. Шаг 1. Связаться с диспетчером местного подразделения «Луганскводы» по городскому номеру телефона в вашем населенном пункте.
  2. Шаг 2. При невозможности дозвониться в местную службу — использовать номера информационно-справочного центра: 50-10-50, +7 (959) 112-10-50 или +7 (959) 113-10-50.
  3. Шаг 3. Оставить заявку, указав точный адрес, контактные данные и суть проблемы (утечка, засор канализации или полное отсутствие воды).
Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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