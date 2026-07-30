Промышленное производство в Кировской области упало на 12% за год

В Кировской области объём промышленного производства за прошедший год сократился на 12% по сравнению с 2023 годом. Данные приводит Кировстат со ссылкой на Росстат.
Наибольшее падение зафиксировано в отраслях, которые напрямую связаны с повседневными нуждами населения: производство лекарственных средств сократилось на 18%, детских и диетических питаний — на 15%, одежды и текстиля — на 20%. По каждой из этих позиций снижение темпа производства в регионе опередило среднероссийские показатели.
В ведомстве указывают на комплекс факторов: ухудшение общей экономической конъюнктуры, рост цен на сырьё и энергоносители, снижение покупательного спроса внутри региона. По словам специалистов Кировстата, именно сочетание издержек и спада спроса ударило по отраслям с высокой долей импортного сырья и чувствительными к доходам населения — фармацевтике, пищевой и лёгкой промышленности.
В правительстве Кировской области готовят пакет мер поддержки промышленности. Ожидается введение налоговых льгот и субсидий для предприятий, которые адаптируются к новым условиям — переориентируются на отечественное сырьё, внедряют автоматизацию или расширяют ассортимент. Отдельные программы поддержки планируется адресовать малым и средним предприятиям, которые теряют устойчивость быстрее крупных заводов.
В администрации региона ожидают, что при эффективной реализации мер поддержки в ближайшие годы ситуация в промышленности может улучшиться. Конкретные параметры программ и объёмы финансирования пока не раскрываются — решения готовятся к принятию.
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