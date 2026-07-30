В Рязани раскрыли, сколько ещё прослужит Солотчинский мост

Солотчинский мост в Рязани прослужит еще минимум четыре года. Этого времени должно хватить, чтобы построить новый переход через Оку и начать капитально ремонтировать старый.
О сроках эксплуатации сооружения сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Алексей Трутнев. По его словам, конструкции выдержат нагрузку в течение четырех лет при условии сохранения работоспособности балок пролетных строений эстакад и подвесных пролетов.
План властей выглядит так: сначала завершают строительство нового моста (от дороги Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово до участка Рязань — Спасск-Рязанский), и только после этого приступают к полной замене пролетных строений на Солотчинском мосту.
Для водителей и жителей города ситуация остается напряженной. Еще в феврале 2025 года движение грузовиков тяжелее 30 тонн ограничили, а теперь этот запрет продлили до марта 2027 года. Ограничения введены из-за износа конструкций, однако на практике они работают плохо: по мосту продолжают ездить перегруженные машины. Например, самосвал с кузовом 20 м³, груженый песком, весит около 45 тонн, что существенно превышает допустимый лимит.
|Параметр
|Значение / Срок
|Остаточный ресурс моста
|от 4 лет
|Ограничение для грузовиков (до)
|март 2027 года
|Лимит по весу транспорта
|до 30 тонн
Чтобы пресечь проезд тяжелых машин, перед мостом установят пост весового контроля. Ранее об этом заявлял зампред правительства и министр транспорта Павел Супрун.
Жители Рязани уже сталкивались с неудобствами на объекте: весенний ямочный ремонт 2026 года вызвал волну критики из-за низкого качества. В будущем при проведении основных работ движение по мосту организуют по одной полосе, что неизбежно приведет к заторам.
"Остаточный ресурс долговечности конструкций моста через Оку... составляет не менее четырех лет", — сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Алексей Трутнев.
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