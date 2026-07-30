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В Рязани раскрыли, сколько ещё прослужит Солотчинский мост

Россия » Центр » Рязань

Солотчинский мост в Рязани прослужит еще минимум четыре года. Этого времени должно хватить, чтобы построить новый переход через Оку и начать капитально ремонтировать старый.

Вид снизу на бетонный мост
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Вид снизу на бетонный мост

О сроках эксплуатации сооружения сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Алексей Трутнев. По его словам, конструкции выдержат нагрузку в течение четырех лет при условии сохранения работоспособности балок пролетных строений эстакад и подвесных пролетов.

План властей выглядит так: сначала завершают строительство нового моста (от дороги Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово до участка Рязань — Спасск-Рязанский), и только после этого приступают к полной замене пролетных строений на Солотчинском мосту.

Для водителей и жителей города ситуация остается напряженной. Еще в феврале 2025 года движение грузовиков тяжелее 30 тонн ограничили, а теперь этот запрет продлили до марта 2027 года. Ограничения введены из-за износа конструкций, однако на практике они работают плохо: по мосту продолжают ездить перегруженные машины. Например, самосвал с кузовом 20 м³, груженый песком, весит около 45 тонн, что существенно превышает допустимый лимит.

Параметр Значение / Срок
Остаточный ресурс моста от 4 лет
Ограничение для грузовиков (до) март 2027 года
Лимит по весу транспорта до 30 тонн

Чтобы пресечь проезд тяжелых машин, перед мостом установят пост весового контроля. Ранее об этом заявлял зампред правительства и министр транспорта Павел Супрун.

Жители Рязани уже сталкивались с неудобствами на объекте: весенний ямочный ремонт 2026 года вызвал волну критики из-за низкого качества. В будущем при проведении основных работ движение по мосту организуют по одной полосе, что неизбежно приведет к заторам.

"Остаточный ресурс долговечности конструкций моста через Оку... составляет не менее четырех лет", — сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Алексей Трутнев.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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