Анита Цой выступит на фестивале Русское лето в Орле

В Орле 5 августа на площади Ленина пройдёт концерт в рамках фестиваля "Русское лето. Zа Россию". Головной номер программы — выступление Аниты Цой, которая закроет праздник. Ранее было объявлено о выступлении Ольги Кормухиной и Алексея Белова (бывший участник группы "Парк Горького")

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Концерт на площади

Губернатор Андрей Клычков сообщил о расширении звёздного каста во время прямого эфира в социальных сетях. По его словам, организаторы обеспечат соблюдение всех мер безопасности. Фестиваль начнётся в 15:00, основная концертная часть — в 16:00.

Сцену откроют местные коллективы: танцевальный ансамбль "Цветы планеты", фольклорные ансамбли "Забава" и "Славица", певец Максим Захаров и ВИА "Эликсир". В 18:50 выступит певица Мари Мар из Москвы, в 19:45 — Кормухина и Белов. Возрастное ограничение — 12+.

Подробная программа Дня города опубликована на сайте администрации Орла.