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Три района Владивостока временно останутся без света: график отключения

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Жители Первомайского, Фрунзенского и Советского районов Владивостока останутся без электричества 31 июля. Энергетики АО ВПЭС планируют провести плановые ремонты на сетях города.

Линия электропередач на закате
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Линия электропередач на закате

Ток отключат в семь утра и обещают вернуть к семи вечера. Список конкретных улиц, которые попадут под раздачу, published на официальном сайте предприятия.

"Подключение будет восстановлено в установленные сроки", — сообщили в пресс-службе АО ВПЭС.

Специалисты предупреждают: график может сдвинуться, если во время работ возникнут непредвиденные сложности. Уточнить детали по своему адресу можно через горячую линию или на сайте энергосети.

Параметр Детали
Дата работ 31 июля
Время отключения 07:00 — 19:00
Районы города Первомайский, Фрунзенский, Советский
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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