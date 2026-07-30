Жители Первомайского, Фрунзенского и Советского районов Владивостока останутся без электричества 31 июля. Энергетики АО ВПЭС планируют провести плановые ремонты на сетях города.
Ток отключат в семь утра и обещают вернуть к семи вечера. Список конкретных улиц, которые попадут под раздачу, published на официальном сайте предприятия.
"Подключение будет восстановлено в установленные сроки", — сообщили в пресс-службе АО ВПЭС.
Специалисты предупреждают: график может сдвинуться, если во время работ возникнут непредвиденные сложности. Уточнить детали по своему адресу можно через горячую линию или на сайте энергосети.
|Параметр
|Детали
|Дата работ
|31 июля
|Время отключения
|07:00 — 19:00
|Районы города
|Первомайский, Фрунзенский, Советский
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.